Odrazit se po letech stagnace. Volejbalisté Zlína už hrají o play off

Ty už dávno nejsou medailové, pro Fatru je posledních pár let úspěchem postup do play off. Loni jí to nevyšlo, a podruhé z předchozích tří sezon tak chyběla ve vyřazovacích bojích.

„Cílem je zastavit propad výkonnostní i výsledkový. Odrazit se po letech stagnace zase nahoru,“ přeje si Macek.

Na jaře se Zlín dokonce musel obávat sestupu a s povděkem bral předposlední jedenácté místo. Na předkolo přitom stačí desátá pozice.

„Osa týmu je tři roky spolu, měli bychom být silnější, volejbalovější,“ soudí Macek.

Jedinou novou tváří je marocký nahrávač Karim Lamri. „Máme dva velice schopné a perspektivní nahrávače, kterým je přirozená rychlá hra,“ nebojí se Macek mládí Maročana se Šulcem, jejichž věkový průměr činí 21 let. „Mají na to, aby tým vedli. To nám v předchozích sezonách chybělo.“

Lamri je jediným cizincem ve zlínském kádru. Fatra patří v extralize mezi kluby s nižším rozpočtem, takže musí spoléhat na vlastní zdroje a kvalitní skauting.

„Nemůžeme se sice tak rozmáchnout jako jiné týmy, ale práce může být o to zajímavější a pro český volejbal přínosnější,“ naráží Macek na soupisky konkurentů nabité zahraničními akvizicemi.

Zatímco loni při vedení extraligových zápasů ustoupil Macek do pozadí ve prospěch Přemysla Obdržálka a do děje utkání zasahoval minimálně, teď bude při koučování týmu slyšet zase více on. Důvodem jsou občasné termínové kolize s extraligou juniorů, ve které se exponuje Obdržálek. V sobotu ale budou na lavičce oba.