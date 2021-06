Volejbalisté Zlína oslabili, sestupu se však znovu nemusí obávat

„Opakuji se třetím rokem. Měli bychom být dospělejší a kvalitnější,“ odmítá se smířit s rolí odpadlíka šéf klubu Roman Macek.

Ve Zlíně sázejí dlouhodobě na svoje odchovance a mladé hráče, jenže v houstnoucí extraligové konkurenci dlouhodobě ztrácejí. Byť se loni do předposledního kola bili o postup do předkola play off, v konečném součtu nebyl nikdo horší.

„Než že jsme byli poslední, mě vyděsil zápas, ve kterém jsme doma s Brnem hráli o všechno. Kdybychom vyhráli, byli bychom v play off a mohli jsme sezonu obrátit do zajímavého výsledku. Jenže jsme se zhroutili,“ líčí jeden ze dvou trenérů extraligového mužstva.

U něj zůstává jako hlavní kouč Přemysl Obdržálek. „Trenérský štáb se nemění, jsme konzistentní,“ podotýká Macek.

Co se mění, je osazenstvo kabiny. Konec ve Zlíně oznámil Jakub Motyčka, který je schopný alternovat na dvou postech (libero, smečař). Civilnímu zaměstnání se hodlá věnovat blokař Vojtěch Navláčil. Ke Lvům Praha přestoupil nejvíce bodující hráč Daniel Čech.

„Na řadě jsou mladší,“ říká Macek, podle něhož má osa týmu svoji kvalitu. Jen ji zatím neprodala.

„Jsou tady nahrávači, kteří hrají extraligu několikátou sezonu stejně jako univerzál Adamec. Měl by růst blokař Varous i libero Viceník,“ vyjmenovává Macek.

V průběhu sezony doplnil tým smečař Čeketa, pomoct mu má Čechmánek, který se do Zlína vrátil po roce stráveném v Beskydech. Volejbal však u něj nebude na prvním místě, bude ho kloubit se svojí prací. Zlínská soupiska ale ještě není uzavřená.

„Máme snahu přivést jednoho přihrávajícího smečaře. Jsme v jednání s dalšími hráči, ale zatím to nevyústilo v nic konkrétního,“ prohodil Macek.

Na konci předpřípravného období se ve Zlíně mihl Dominik Fořt, který ale upřednostnil comeback do Ostravy.

Hodně divokou variantou je návrat smečaře Jiřího Vašíčka, který mužstvo opustil před rokem a měl nastupovat v první lize za Staré Město. Jenže soutěž vůbec nezačala. „Kádr bychom však měli mít dostatečně široký,“ ujistil Macek.

Přesto musí být ve Zlíně rádi, že ani příští sezonu se nebude z extraligy sestupovat.