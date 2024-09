Volejbalový Zlín chce napravit loňský výpadek. I s Američanem

„Všichni si byli vědomí, že to nebude hned v prvním roce. Ale na konci nějakého bloku společné práce chceme mít šanci se k pohárům přiblížit,“ nastínil trenér Zlína před novou extraligou sezonou.

Sklenářův výběr do ní vstoupí čtvrtečním domácím zápasem proti mistrovi z Českých Budějovic a na konci základní části chce skončit do desátého místa. Dva roky bez play off, to by byl neúspěch.

„Je to náš cíl. Nemůžeme se spoléhat na poslední kola jako loni. Chceme se pohybovat výše,“ pronesl Sklenář. Loni Zlínu utekl začátek, který ani přes mocný finiš nedohnal.

„Že jsme v cílové rovince začali přidávat a o bod to nestačilo, to je bohužel sport. Zlepšení na konci sezony byla dobrá zpráva i pro práci na další sezonu, protože jsme věděli, že podstatná část týmu zůstane,“ zmínil kouč.

Baránek ve Zlíně jen trénuje

Kádr se změnil na dvou pozicích. Po roce zmizel bulharský smečař Bojanov, jehož brzdily opakující se zdravotní lapálie a nenaplnil předpoklady, se kterými přicházel. Po dvou sezonách opustil tým blokař Pražák. Nahradit je mají nadějný smečař Daniel Šulista (České Budějovice) a první Američan v historii zlínského klubu Felix Egharevba.

„Na postu smečaře bude komplexnější. Všichni tři hráči jsou vyrovnaní, nemají jen jednu činnost. Jeden může zaskočit za druhého. V tom bude naše síla,“ věří Sklenář.

Radost zlínských volejbalistů

Neznámou není ani Egharevba, který si úspěšně zvykal na evropský volejbal ve Finsku.

„Po loňsku jsme hodně sázeli nejen na volejbalovou stránku, ale i na charakterové rysy. Zatím se jeví, že do kolektivu zapadal. Jak se bude chovat v ostrých zápasech pod tlakem, teprve uvidíme,“ poznamenal Sklenář.

Ve Zlíně trénuje také někdejší český reprezentant Kamil Baránek. Volejbalový světoběžník je momentálně na volné noze.

„Vypomáhá na trénincích, kde chybí čtvrtý smečař. Zkvalitňuje ho, my mu zase pomáháme v přípravě na případnou další sezonu. Čeká na další zahraniční angažmá,“ naznačil Sklenář, že s Baránkem ve Zlíně pro aktuální sezonu nepočítají.

Do mužstva se naopak zapracovávají mladí odchovanci se zkušenostmi z mládežnických reprezentací: blokař Matyáš Bednařík a smečař Marek Čajan, syn bývalého zlínského hráče Miroslava.

Zlín má za sebou úspěšnou přípravu. Vyhrál domácí turnaj i podnik v Ostravě, v generálce zdolal Brno a Nitru. Sklenář ale výsledky nepřeceňuje a soustředí se na start sezony, který byl při losu vůči jeho týmu přísný.

„Jestli se má nějaké překvapení stát, tak v prvním kole – a kór na domácí půdě, kde věřím v podporu publika, která nás bude případně hnát,“ doufá trenér před dnešní premiérou proti obhájci extraligového titulu.