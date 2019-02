Zlínští volejbalisté můžou sezonu ještě zachránit, zabojují o play off

Série osmi porážek uvrhla Zlín do potíží. Pokud by se propadl i za Benátky nad Jizerou, čekala by ho poprvé v historii baráž o extraligu s vítězem druhé nejvyšší soutěže. „Předsezonní cíl platí – chceme do předkola. Ale byli jsme v takové pozici a stále jsme, že nám pořád baráž hrozí. Náskok není velký,“ ohlíží se Obdržálek hlavně za sebe.

Díky vítězství nad Budějovicemi odskočila Fatra aspoň na rozdíl šesti bodů. Na nejbližší Lvy Praha ztrácí šest kol před koncem základní části čtyři body, na Odolenu Vodu pět. Další konkurenti jsou už mimo dosah Zlína.

O jeho vyhlídkách zásadně napoví nadcházející dvě kola. V sobotu jede do haly Odoleny Vody, příští čtvrtek hostí Benátky. „Pokud bychom porazili Benátky, asi bychom se už mohli oprostit od starostí s baráží a hrát uvolněněji,“ míní Obdržálek.

Přestože Zlín doma zdolal suveréna soutěže, který předtím zaváhal pouze jednou, zůstává Obdržálek obezřetný. Předchozí dlouhá šňůra je varující. Na druhou stranu však věří, že nejcennější vítězství sezony jeho celek nakopne. „Kluci si dokázali, že umí koncovky uhrát,“ potěšilo kouče.

Nejmladší tým v extralize ve finiši vyrovnaných setů až příliš často kolaboval. Předminulý týden na Kladně ztratil úvodní dva sety shodně 23:25 a pak se zlomil. Proti Budějovicím však poslední dvě sady zvládl 27:25 a 25:23, ačkoliv druhou prohrál 23:25. „Tentokrát udělal soupeř více chyb než my,“ podotkl spokojeně Obdržálek.

I tak má Zlín v setech, které skončily v letošní sezoně nejtěsnějším rozdílem dvou bodů, pasivní bilanci 7–12.

„Hrajeme dlouhodobě dobře, ale tohle nás sráží,“ prohodil Obdržálek. Až proti Budějovicím odehráli jeho svěřenci zápas bez výkyvů. „Klíčoví hráči hráli tak, jak mají hrát. Tak by to mělo vypadat častěji,“ přál si Obdržálek.

Pak nezůstane vítězství nad Budějovicemi ojedinělým počinem.