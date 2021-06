Zlínští volejbalisté zkompletovali kádr. Je mladší, ač se vrací Čechmánek

Po lednovém přestupu smečaře Lukáše Čekety z Brna získal Zlín dalšího mládežnického reprezentanta Ladislava Tomana z mužstva Lvů Praha. Toman patří do výběru, který se chystá na juniorské mistrovství světa.

„V nároďáku hrál také na postu libera, ale my s ním počítáme na pozici přihrávajícího smečaře,“ uvedl šéf klubu Roman Macek.

Poté, co tým opustili smečaři Motyčka s Čechem, museli ve Zlíně zareagovat. Nováčkem v týmu Fatry je také brněnský Michal Vodička, který zvýší konkurenci na postu libera. Stejně jako Tomanovi mu je teprve 21 let. Blokařskou sestavu doplnil teenager Michalčík.

„Mladé umíme začlenit do týmu. Zásadní je, aby starší ukázali, že jsou zkušenější a lepší,“ připomněl Macek, že Zlínu se dlouho nedaří proniknout do play off.

V loňské sezoně skončil v extralize poslední, ale díky uzavření soutěže nespadl.