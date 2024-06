Zápas sezony. Volejbalistky v Ostravě zabojují o zlatou radost i kvalifikaci

Porazit Rumunky. To je základní úkol volejbalových reprezentantek. Jen tak si zajistí postup do finále Zlaté evropské ligy a tím i účast v Challenger Cupu, který je kvalifikací pro Ligu národů, což je soutěž nejlepších světových družstev.

„Věřím, že na sobotu, na nejdůležitější zápas sezony budeme dobře připraveni,“ prohlásil reprezentační trenér Giannis Athanasopoulos.

Zlatá evropská liga vrcholí v RT Torax Aréně v Ostravě-Porubě. V sobotním semifinále se utkají od 15.00 Belgie se Švédskem a od 18.00 Česko s Rumunskem. V týchž časech začnou i nedělní duely o třetí místo a finále.

„Když si všechno sedne a předvedeme bojovnost, která nás zdobí, tak by to mohlo vyjít,“ doufá kapitánka Michaela Mlejnková ve finále.

Kapitánka českých volejbalistek Michaela Mlejnková a reprezentační trenér Giannis Athanasopoulos při setkání s novináři.

Upozornila, že národní tým nemá žádnou hvězdu na rozdíl od Švédek a Belgičanek.

Švédskou oporou je univerzálka Isabelle Haak, která letos s italským Coneglianem vyhrála Ligu mistryň.

Hra Belgičanek stojí na smečařce Britt Herbots, působící rovněž v Itálii, v týmu Scandicci.

A co Rumunky, které Češky v základní části letošní Evropské ligy porazily v Teplicích 3:1?

„S nimi jsme se už v Evropské lize potkaly několikrát a nikdy to nebyl jednoduchý zápas,“ upozornila Mlejnková. „Musíme se dobře připravit takticky i fyzicky, protože hrají rychle, mají jiný styl hry.“

Athanasopoulos potvrdil, že Rumunky hrají opravdu rychle a mají výbornou přihrávku. „K tomu v tom minulém vzájemném zápase jim chyběla nejlepší smečařka, takže očekávám v sobotu takticky hodně jiné utkání,“ řekl kouč.

„První set bude možná trošku nervózní, ale to je vcelku normální, protože každá z nás se bude chtít ukázat před našimi diváky. Důležité bude, abychom udržely emoce a zůstaly spolu, i když se chvilku nebude dařit,“ uvedla Mlejnková.

Odmítá, že by Češky byly favoritky turnaje. Za ty označila Belgičanky, což je jediné družstvo, s nímž reprezentantky v letošní Zlaté lize prohrály. „Ale v ženském volejbale nikdy nevíte. Záleží, jakou formu má ten tým v ten daný den,“ dodala.

Volejbalové reprezentantky jsou v Ostravě v dobré náladě, jak předvádějí Michaela Mlejnková, Magdalena Bukovská a Kateřina Valková (zleva).

Rovněž Athanasopoulos označil za favoritky Belgičanky. „Mají opravdu kvalitní družstvo s velmi dobrými hráčkami. Ale od chvíle, kdy náš realizační tým přišel k českému výběru, hráli jsme každý rok Final Four. To ukazuje, že i my máme velmi kvalitní celek. Pokud zvládneme emoce, můžeme turnaj vyhrát,“ řekl trenér. „S děvčaty se hodně bavíme, je důležité, aby byly dobře připravené, aby zvládly emoce z domácího prostředí. Pokud se to podaří, bude vše oukej.“

Upozornil, že musejí jít krok za krokem. „Teď máme před sebou Rumunsko a soustředíme se jen na něj. Pak se uvidí. Bude to těžký a zajímavý turnaj.“

A co říkají volejbalistky na arénu, která slouží především prvoligovým hokejistům Poruby?

„Je skvělé, že můžeme hrát v takovém prostředí, protože to úplně nebývá zvykem. Hala je přizpůsobená volejbalu a pokud přijdou diváci a ochozy budou narvané, bude to ještě lepší,“ usmála se Mlejnková.

Místopředseda Českého volejbalového svazu Martin Gerža podotkl, že akci berou jako první velký test před evropským šampionátem, který bude za dva roky hostit Brno.

„Pro Zlatou ligu letos byla jasnou volbou Ostrava,“ uvedl Gerža. „Je zde významná podpora vedení města a kraje a zároveň úžasní sportovní fanoušci, což jsme mohli vidět minulý týden na beachvolejbalovém turnaji světové tour a před několika lety na mistrovství Evropy mužů. Navíc prostředí nově zrekonstruované porubské haly poskytuje týmům potřebný komfort.“