Bývalý kouč Ostravy skládá nový tým. Rakušan ze mě ještě není, říká Šmejkal

„Byla to sláva. K tomu jsme vyhráli pohár, takže jsme měli double. Ten klub mi přirostl k srdci. Je takový rodinný, i když se už zprofesionalizoval,“ vyprávěl Zdeněk Šmejkal, někdejší reprezentační kouč, když o víkendu s Waldviertelem startoval na turnaji Ostrava Cup.

Na něm rakouský šampion skončil poslední. „Samozřejmě nejsem spokojený, ale je to daň za to, že se nám vyměnilo osm hráčů. To musí mít na hru dopad. Zatím nedokážeme udržet koncentraci. Vedeme o tři čtyři body a náskok zbytečně promarníme,“ řekl Šmejkal, který s Ostravou vybojoval titul v roce 2013 a má s ní i stříbro a bronz.

Dodal, že stále má ve městě hodně známých a rád se do něj vrací.

Jak ve Zwettlu, což je město, kde váš klub působí, titul přijali?

Oslavili jsme to. Se všemi. I s fanoušky. Ale mám pocit, že to naše vítězství bylo trochu kontraproduktivní, protože jsme možná usnuli na vavřínech. Asi si šéfové mysleli, že to tak bude pořád, a přijde mi, že úspěch bereme jako samozřejmost, což však není.

V Rakousku vládl Aich Dob. Čím jste ho předčili?

Měli jsme opravdu dobrý tým, hned od začátku kluci moc chtěli uspět. Prohráli jsme jedno utkání za sezonu, což vypovídá o kvalitách mužstva.

Už jste se v Rakousku usadil?

Zatím to tak vypadá, ale uvidíme za rok. Rakušan ze mě ještě není. I když se mi tam líbí. Tamější kvalita života je trochu jiná.

V čem?

Třeba v tom, že se tam nemusím dívat na žádnou šílenou politiku jako v Česku. Jsem tam spokojený.

Ale pojďme zpět k volejbalu. Bude těžké prvenství obhájit?

To ano, protože k Aich Dobu přibude i Innsbruck, který se vrací do nejvyšší rakouské soutěže...

... Takže už nebude hrát kvalitnější německou bundesligu?

Dali dohromady dost peněz, budou jako ve své době Prostějov v naší ženské extralize, který automaticky vyhrával tituly. Innsbruck bude jasný. My se budeme prát o druhé, třetí, ale možná i čtvrté místo.

Tušíte, proč se Innsbruck vrací?

Ve městě se nedomluvili na penězích, co vím. Město se už nechtělo podílet na tom, aby hráli v Německu, takže rakouskému sponzorovi došla trpělivost a řekl, že když klub nebude mít peníze půl na půl, od sponzorů a od města, vrátí se zpět.

To vás čeká hodně těžká sezona.

Pro nás to bude horší, ale musíme jít do ní s cílem odehrát co nejlepší výsledek.

Pomůže vám smečař Marek Mečiar, jehož jste získali z Beskyd?

To je kluk, který má velký potenciál, ale musí na sobě hodně pracovat, ostatně jako všichni. Všichni jsou tady noví a zatím je v naší hře velký nepořádek.