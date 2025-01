Budějovický kouč Šmejkal se skalpem Lvů: Je třeba jít vždycky až na krev

Volejbalisty Budějovic ale před koncem základní extraligové části čeká ještě dost práce. Byť je tým kouče Zdeňka Šmejkala aktuálně čtvrtý s 11 bodovým mankem na třetí Kladno, může se Jihostroj stále ještě posunout výš.

Jak jste viděl sobotní zápas se Lvy vy?

Myslím si, že to byl opravdu výborný zápas. Věděli jsme, že bude nervózní se spousty protestů, a stále jsme kluky varovali, aby se nenechali vtáhnout do diskusí. To se nám dva a půl setu dařilo. O zápase celkově rozhodl náš větší tlak na servisu, ten jsme udrželi po celou dobu na slušné úrovni. Kluci bojovali a dodrželi naše taktické plány. Je vidět, že když máme vše plně pod kontrolou a soustředíme se, tak to jde.

Nebál jste se trošku koncovky třetího setu, který vyhrál soupeř, že Lvi převezmou iniciativu v celém zápasu?

Ani mě to nenapadlo, protože jsme celou dobu byli nad nimi. Ve čtvrté sadě se to ukázalo, na začátku jsme odskočili o tři, čtyři body. To jsme se snažili udržet po zbytek zápasu.

Zdá se, že nová posila na nahrávce Luboš Bartůněk může tým hodně pozvednout.

To se stalo a s tím jsme Luboše vlastně angažovali. Nejen on, ale i takto povedený zápas může týmu dodat sebevědomí. Doufám, že teď si kluci uvědomují, že volejbal hrát umí. Ale je třeba vždycky jít až na krev.

Byl výkon proti Lvům tím nejlepším v celé sezoně?

Mohlo se to tak zdát. Nicméně my jsme i v některých setech v Lize mistrů předváděli dobrý volejbal. Musím se však opakovat, protože Luboš naši hru neuvěřitelně uklidnil a zařadil do ní prvky, kterými jsme v Jihostroji vždycky vládli a naší hře pomohou.

Už se vaše představy o předváděné hře setkávají s realitou?

Určitě ještě ne. Na Praze je například vidět, že řada jejich hráčů je pohromadě i tři roky, čas se nedá nahradit. My však v souhře obrany i útoku ale pomaličku stoupáme nahoru. Vidím pozitivní trend.

Za chvíli také skončí základní část a přijde na řadu důležité play off.

Říkali jsme si, že po polovině zápasů se soutěž láme. A v té druhé půli máme víc domácích zápasů, čehož musíme využít, abychom se dostali v tabulce co nejvýše.

Budějovičtí volejbalisté (vpravo) během utkání se Lvy Praha.

Jak to vypadá s univerzálem Gonzálezem, který měl být posilou. Ale zatím zápasy spíše sleduje z lavičky?

Pořád je a trénincích ještě nejistý v určitých momentech. Zranění, které doléčuje či rozhýbává, ho dostává do situací, ve které si neumí poradit. Ale i on jde nahoru a věřím, že nám ke konci soutěže pomůže.

Celkově dáváte řadu velkých šancí mladým odchovancům. To je záměr, nebo to vyplývá ze situace?

Když jsem do Jihostroje šel, měl jsem dohodu s panem Divišem (prezident klubu), že se budu co nejvíce snažit zařadit mladé kluky do kádru. Sice to někdy chce pevné nervy, ale mladá generace, která tu vyrůstá, má dostat šanci dřív, než to na ně jenom zbyde. S tím jsem do toho šel. Určitě nás to někdy stálo body, ale do budoucna se tyto kroky vyplatí.