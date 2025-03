Štochlová se Svozilovou skončily na písku v Mexiku deváté

Od 16:00 budou hrát o postup do čtvrtfinále na svém úvodním turnaji sezony úřadující mistři světa Ondřej Perušič a David Schweiner. Do play off šli pátí nasazení Češi jako vítězové skupin po jedné výhře a skreči soupeřů. Dnes je čekají turnajové trojky Samuele Cottafava, Gianluca Dal Corso z Itálie, kterým ve skupině turnaje kategorie Challenge po hodinovém boji podlehli v pátek Jiří Sedlák s Jakubem Šépkou.