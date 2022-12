Pro volejbalistky Ostravy skončil Vyzývací pohár výpraskem

„Nechtěly jsme jim dát postup zadarmo, ale víc se nám o něj zabojovat nepodařilo,“ povzdechla si ostravská nahrávačka Petra Kašparová. „Nečekaly jsme, že to bude s deseti a jedenácti body. Druhý set jsme se držely do stavu 11:11, ale pak nám zase utekly a už jsme je nechytily.“

Soupeřky hrály pestře, rychle, tvrdě a především mnohem lépe přihrávaly než domácí tým.

„Honily nás servisem. Celé to je o přijmu a my si nepřihrajeme lehké balony. Na jejich krátký servis jsme absolutně nereagovali,“ potvrdil ostravský trenér Zdeněk Pommer. „Sami jsme protihráčky podáním nezatlačili. Byli jsme moc při zdi a házeli jim balony zadarmo.“

Pommer ocenil agresivní hru hostujícího celku. „Hlavně ze začátku. Ta jejich kapitánka nás trápila ostrou diagonálou. Neubránili jsme handu (útoky z pravého kůlu – pozn. red.),“ ocenil kouč rumunskou univerzálku Mariu Baciu.

Dodal, že znát byla i výšková převaha soupeřek. „My jsme menší tým, ale o to více musíme takové zápasy odpracovat na hřišti.“

Bukurešťská blokařka a kapitánka kanadské reprezentace Jennifer Cross si pochvalovala, že odvedly dobrou práci.

„Ostrava má ale hodně mladých hráček, což se projevilo na její nevyrovnané hře. Měly dobré momenty, ale i ty horší,“ řekla Cross.

„U nich jsme vyhrály druhý set, ale v něm jsme plnily všechny pokyny. Tentokrát jsme absolutně nejely podle toho, co jsme si řekly. A nedokázaly jsme je vůbec zablokovat,“ uvedla Petra Kašparová. „Ukázaly, že jsou trochu někde jinde než my. My se už musíme zaměřit na extraligu a Český pohár. Snad využijeme i nějaké cenné zkušenosti z evropského poháru.“