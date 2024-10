Šéf klubu sehnal peníze, a tak jdou ostravské basketbalistky do poháru

Dobrodruh Morton dokončil další bláznivý kousek. Na kole obkroužil Austrálii

Je to šílenec? „Ne, byl jsem zrozen pro bláznivé výzvy,“ směje se. Australan Lachlan Morton, do roku 2022 cyklista worldtourové stáje EF Education, v minulosti jel i Giro a Vueltu. Ale jako by pro...