Ostravské volejbalistky ve Vyzývacím poháru nestačily na Kaposvár

Český ženský klubový volejbal tak bude ve čtvrtfinále reprezentovat jen Prostějov, jenž ve čtvrtek vyzve v Rumunsku domácí celek Alba Blaj.

„Bezprostředně po zápase prožíváme zklamání. Všichni jsme čekali, že tady předvedeme víc. Soupeř na nás vletěl a zatlačil podáním. Musíme si vzít ponaučení a předvádět lepší hru, protože to umíme,“ litoval ostravský kouč Zdeněk Pommer.

Kaposvár nasadil do základní sestavy tři ze čtyř Srbek a opory Klisuraová a Heličová dohromady nasbíraly 35 bodů. „Rozdílová hráčka Klisuraová patří do italské A1 a ne do maďarské ligy,“ dodal Pommer. Právě na její nohu Zemanová šlápla, když se zranila.

Prostějovské volejbalistky prošly do čtvrtfinále bez boje po odstoupení Porta.