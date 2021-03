Volejbalové play off je tu, Přerov ztrácí

Severočešky se soupeřem, který se jistoty účasti ve vyřazovacích bojích dočkal až v posledním hracím dnu dlouhodobé fáze, neztratily ani set, stejně jako v předchozích dvou vzájemných kláních v sezoně. Měly drtivou převahu na smeči, hotovo bylo za 59 minut.

„Vstoupili jsme do play off, takže jsme nechtěli ponechat nic náhodě. Máme první vítězství a jedeme dál,“ řekl liberecký trenér Libor Gálík. Po prvních dvou suverénně vyhraných sadách zvítězily hráčky Dukly ve třetí „jen“ 25:21 a Gálík nebyl v závěrečných fázích utkání s výkonem spokojen.

„Poslední set ukázal, že i Přerov má svoji kvalitu a sílu na to, aby nás potrápil. Dobrá nebyla naše hra na bloku, moc míčů jsme neubránili, přitom právě v tom bychom měli nad Přerovem víc vynikat. To je potřeba zlepšit, protože v play off jdou zápasy strašně rychle za sebou a v dalších fázích by se nám to mohlo vymstít. Pokud chceme se silnými týmy uspět, tak blok je jedna z těch individuálních činností, které musíme zlepšit,“ tvrdí Gálík.

Podle dohody klubů pokračuje čtvrtfinálová série mezi Libercem a Přerovem druhým zápasem už v pátek(18.00), a to opět v hale Dukly.

Ve stejném čase vstoupí do play off doma také Olomouc v sérii s KP Brno „Mají dvě velmi dobré útočnice Pavlíkovou a Šunderlíkovou. O ně se opírají celou sezonu. Šunderlíková naposledy zahrála proti nám úplně skvělý zápas. Není jednoduché proti ní hrát, je to levačka a je šikovná,“ varuje olomoucký trenér Petr Zapletal.

„Určitě bude záležet taky na našem servisu, aby neměly dobře přihráno. Musíme výborně bránit a odpřihrávat to, servis má Královo Pole napálený. Určitě budou zase riskovat a my to musíme ustát.“

O hodinu dřív zahájí vyřazovací boje Prostějov na Olympu Praha. Série play off se hrají na tři vítězné zápasy.