Volejbalové hvězdy v opavském finále neuspěly. Super zápas, řekl Hadrava

Rozhodlo, že vítězové jsou přece jen beachvolejbaloví specialisté?



„Možná, byli jsme lépe fyzicky připravení na tak dlouhé utkání. Aspoň se mi to zdálo,“ uvedl Weiss. „Může to tak být, ale byl to super zápas. Oba týmy do toho daly maximum, rozhodlo několik drobností,“ dodal Tichý a pochvaloval si, že utkání bylo v přátelském duchu. Ostatně všichni jsou hráči Sokola Brno I.

„Kluci hráli výborně. Není to o tom, kdo je specialista a kdo ne,“ ocenil vítěze smečař italské Monzy Džavoronok. „S Hadrákem hrajeme beach odmalička, písek známe, to se nezapomíná. Chybělo nám jen trochu tréninku, možná i taktiky. Doplatili jsme na několik chyb. Klukům výhru přeji.“

Džavoronok i Hadrava útočili tvrdě z obrovské výšky a vysoký měli i blok. Weiss upozornil, že oba beachvolejbal umějí. „Když mají volno, tak se mu věnují. Málo lidí čekalo, že je porazíme. Čekali jsme, že nás silově převálcují z výšky, ale nakonec jsme to nějak urvali,“ usmál se Jindřich Weiss.

Hadrava odmítl, že by utkání chtěli urvat silou. „Těch sil už ke konci tolik nebylo,“ přiznal univerzál polského Olštýna. „Škoda toho finále, ale nemáme se za co stydět. Měli jsme spolu jen jeden trénink. Ještě minulý týden jsem hrál zápas za šestkový nároďák.“ Tichý a Weiss jsou přesvědčeni, že by jejich protivníci mohli hrát světový beachvolejbal, kdyby se mu věnovali naplno. „Ale jsem rád, že i tak úderné hráče dokážeme zablokovat, ubránit. Vždyť Honza je top hráč polské ligy a Donovan smečař italské nejvyšší soutěže,“ řekl Martin Tichý.

Jan Hadrava potvrdil, že když má volno, tak ho to na písek táhne. Měnit ho za klasický volejbal však zatím nebude. „Musíme ale více trénovat, abychom příště vyhráli,“ podotkl. „Potřebujeme trochu zlepšit obranu v poli, což je náš problém. Dostatečně jsme soupeře neubránili a nezatlačili servisem.“

ČESKÝ POHÁR v Opavě, muži, finále: Tichý, Weiss – Džavoronok, Hadrava 2:1 (-18, 21, 12), o 3. místo: Licek, Pavouček – Šépka, Zavadil 2:0 (17,14). Ženy, finále: Olivová, Řeháčková – sestry Dostálovy 2:0 (12,15), o 3. místo: Kulhánková, Pospíšilová – Komárková, Pluhařová 2:1 (8, -18, 4).