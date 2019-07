Volejbalová jednadvacítka porazila na mistrovství světa Tunisko

Volejbal

Zvětšit fotografii Radost českých volejbalových juniorů. | foto: cev.lu

dnes 13:44

Čeští volejbalisté ve svém druhém duelu na mistrovství světa hráčů do 21 let v Bahrajnu uspěli. S Tuniskem si výběr trenéra Jana Svobody poradil hladce 3:0 a stále může pomýšlet na postup do další části turnaje.

O něj budou Češi hrát v závěrečném utkání základní skupiny proti Íránu a výsledek rozhodne o jejich konečném umístění v tabulce. Do další části turnaje postoupí první dva týmy, celky na třetím a čtvrtém místě jdou dál rovněž, ale mohou už dosáhnout nejvýš na deváté místo. Česká jednadvacítka startuje na mistrovství světa v samostatné historii teprve podruhé, předloni v domácím prostředí obsadila patnáctou příčku. Československo se na šampionátu představilo dvakrát - v roce 1991 bylo sedmé, o dva roky později získalo bronzové medaile.