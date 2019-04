Liberecký volejbalista Štokr: Finálové emoce se mi vracejí, chci titul

„Na první titul se nezapomíná. Byl jsem ještě mladý kluk a strašně jsem ho s Odolkou chtěl. S Duklou už jsme prohrávali nula dva na sety, ale pak jsme to otočili. A teď se mi ty finálové emoce zase vracejí,“ říkal 36letý a 206 cm vysoký liberecký univerzál Jan Štokr, který se stal čtyřikrát českým volejbalistou roku a během třinácti veleúspěšných let v cizině mimo jiné vyhrál Ligu mistrů, italskou ligu i MS klubů.



Teď máte šanci na druhý český titul, už stoupá nervozita?

Samozřejmě ho hodně chci, s tím jsem se vracel do Česka a šel do Liberce. Nemyslím si, že bych byl nějak nervózní, to možná vyprchalo v tom semifinále s Kladnem, kdy se mi tolik nedařilo. Je před námi vrchol sezony, na který člověk tvrdě makal celou sezonu. Bylo by fajn si ho zpříjemnit zlatem.

V cestě stojí Budějovice, se kterými jste v sezoně dvakrát prohráli a jednou jste je porazili. Jaký vás čeká soupeř?

Budějovice mají velmi dobrého španělského nahrávače De Ama, komplexní a vyvážený tým a všechno řídí z pozice libera můj kamarád Martin Kryštof, který dělá tu důležitou černou práci. On je hlavní osobností.

V zahraničí jste zažil spoustu úspěšných finálových bitev, s čím byste měli s Duklou proti Budějovicím vyrukovat?

Podle mě bychom si to finále měli užít, tím myslím, abychom byli správně vyhecovaní, radovali se z každého míče a hlavně si věřili. Nesmíme být zakřiknutí a hrát jenom na jistotu, naopak musíme být pořád odvážní a agresivní. Tohle všechno jsou klíče k úspěchu.

Série začíná u soupeře, co to pro vás znamená?

Nás teď může opravdu hodně mrzet, že jsme ke konci základní části zbytečně prohráli na Odolce a těsně jsme tak s Budějovicemi ztratili první místo. Podle mě by totiž pro nás byla strašná výhoda začít finále doma, kde jsme silní. Teď je to tak, že jestli chceme titul, tak musíme minimálně jednou vyhrát u nich. V semifinále se nám ale povedlo vyhrát v Kladně, kde to bývá hodně těžké, tak proč bychom to nezvládli i v Budějkách.

Když se vám proti Kladnu místy nedařilo, jak jste zmínil, zaskočil za vás úspěšně na univerzálu mladý levák Indra. Jak vnímáte jeho konkurenci?

Patrik Indra už je v tom věku, kdy se tam musí cpát, v tom nevidím problém, když mě vystřídá. Naopak, přeju mu to a mám z něj radost, spíš už by měl hrát on než já... Je jasné, že když najednou nastoupí levoruký bombarďák, tak je to pro soupeře velká změna rytmu a může to obranu rozhodit. Ale pozor, stejné to mají na univerzálu i v Budějovicích.

Noční můrou Dukly v této sezoně jsou páté sety. Hráli jste jedenáct mistrovských tie-breaků a vyhráli jste jen dva...

...na tohle mám jediný recept, jak to změnit. Tie-breaky nehrát, ale vyhrávat zápasy bez nich.“ (smích)