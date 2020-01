První místo v základní části volejbalistkám Olomouce uniká

dnes 12:30

Naděje olomouckých volejbalistek na to, že stejně jako před rokem půjdou do play off z prvního místa, se dramaticky snížila. Hladká porážka na půdě aktuálního lídra VK Brno zvětšila propast mezi oběma celky na osm bodů, byť vysokoškolačky mají zápas k dobru. „Šelmy podaly lepší výkon než my a zaslouženě vyhrály,“ uznala kapitánka Katarína Dudová.

Zatímco dva předchozí vzájemné souboje se natahovaly na pět setů, tentokrát Brňanky vyhrály rozdílem třídy. Olomouc nepustily do vedení o více než dva body a duel ukončily nejrychlejším způsobem 3:0. Sedm kol před koncem základní části je, zdá se, o prvním místě jasno. „Snad je hotovo,“ radovala se nejlepší hráčka utkání Soňa Nováková. Po vyrovnaném úvodu se domácí utrhly při podání Janečkové, získaly rozhodující náskok a ovládly set 25:21. Víc dokázaly vysokoškolačky vzdorovat ve druhé sadě, ovšem jen do stavu 18:18, závěr patřil opět Šelmám, které se nenechaly v cestě za vítězstvím zdržet. „Čekal jsem jiný výsledek, ale soupeř hrál velmi dobře, zatlačil nás servisem, dostali jsme hodně es a tam byl podle mě klíč. My jsme měli servis špatný a soupeřkám jsme vůbec neškodili. Náš cíl byl Janečková, která to ale zvládla a my jsme naopak neodpřihrávali,“ mrzelo olomouckého kouče Petra Zapletala. Více než osm stovek diváků odcházelo spokojených, před blížícím se play off mělo Brno jasně navrch. Zřetelný vzkaz o největším favoritovi na titul. Velkou zásluhu na tom měla nahrávačka Soňa Nováková, která ve 44 letech odmítá stárnout. „Moc se mi líbila divácká kulisa, zápas jsem si užila. Hodně dobře jsme podávaly, dařilo se nám lépe i na příjmu, holky skládaly perfektně. Líbí se mi, že táhneme za jeden provaz, není to o jedné hráčce,“ cení si olomoucká rodačka, která Česko reprezentovala v plážovém volejbalu na olympiádách v Sydney 2000 a Aténách 2004. A zatím nekončí. „Volejbal si jdu hlavně užívat a ta pohoda je něco navíc, co si mladší hráčky neuvědomí.“ Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Vysokoškolačky si připsaly čtvrtou porážku v sezoně; jednou nestačily na Prostějov i Liberec a se Šelmami mají letos bilanci 1:2. „My teď musíme dál trénovat a lépe se pro příště připravit,“ má jasno kouč Zapletal. Prostějov potřeboval v utkání 20. kola pět setů na udolání Šternberka, poslední sadu ovládl v hale Ecce Homo 15:11. „Šternberk potvrdil formu z posledních týdnů. Jeho výsledky jsou zcela zasloužené, což se ukázalo především v prvním setu, kdy se nám vůbec nedařilo hlavně v obraně. Pak se to zlomilo a jsem rád, že se nám podařil obrat s tím, že ze stavu 0:2 je to vždycky velmi složité,“ oddechl si kouč Prostějova Ľubomír Petráš. Sokol potvrdil, že jeho výhra nad Ostravou či triumf nad prvními Šelmami nebyl ojedinělý výstřel. „Holky plnily taktické pokyny, od půlky druhého setu se však soupeř začal rozehrávat a postupně nad námi nabýval převahy. I přes konečnou prohru je to pro nás cenný bod a tým za jeho zisk chválím,“ prohlásil šternberský kouč Jan Drešl.