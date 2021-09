Volejbalisté Karlovarska vykročí za obhajobou titulu v Odoleně Vodě

„Klukům moc gratuluji, nebylo vůbec jednoduché se za dva dny sehrát,“ připomněl manažer klubu Ondřej Hudeček nestandardní přípravu.



Extraligoví mistři nemohli po celé léto počítat s reprezentanty, kteří trávili čas u svých národních mužstev. V extralize se představí většina českých reprezentantů z týmu, který porazil na mistrovství Evropy v Ostravě olympijské vítěze Francouze a došel do čtvrtfinále.



Za obhájce titulu Karlovarsko nastoupí čtveřice z nich: smečař Lukáš Vašina, blokaři Vojtěch Patočka a Adam Zajíček a libero Daniel Pfeffer. V týmů zůstali i nizozemský nahrávač Wessel Keemink a univerzál Patrik Indra. Kromě kvarteta českých hráčů se reprezentační absence týkala i slovenského smečaře Jakuba Ihnáta a nizozemského nahrávače Wessela Keeminka.



Také trenér byl na Evropě

Přípravu Karlovarska navíc vedl nový asistent trenéra Jakub Koloušek, protože hlavní kouč Jiří Novák vedl reprezentaci na mistrovství Evropy. „Kluci z nároďáku museli rychle přepnout ve svých hlavách a ostatní, kteří se připravovali ve Varech, zase neměli dostatečnou herní praxi. Byla ale na všech vidět touha vyhrát, a i když nebyl výkon úplně ideální, tak za tu bojovnost si trofej zasloužili,“ doplnil Hudeček k Superpoháru.

Vedení VK ČEZ Karlovarsko během období před sezonou také intenzivně pracovalo na zajištění optimálních podmínek pro hráče. Se všemi klíčovými partnery klubu došlo k prodloužení smluv. „Pro hráče jsme dokázali udržet stejné podmínky jako v loňské sezoně,“ těší manažera. „Finančně nemáme celou sezonu ještě zajištěnou, ale věřím, že další jednání s našimi partnery vše vyřeší.“

Dlouho před novou sezonou se opět nastartovala úzká spolupráce elitního týmu mužů s volejbalovou mládeží. Smečař a libero Martin Kočka pomáhal na vedení beachvolejbalových kempů. Univerzál Daniel Římal, který už složil trenérské zkoušky, se zapojil do tréninkového procesu mládeže přímo v klubu.

Ligoví hráči s mládeží

„Určitě je pro všechny strany přínosem, když má některý hráč zájem zapojit se do rozvoje mládeže, děti tak vidí své vzory a hráči mají možnost zjistit, zda by je po kariéře práce trenéra bavila,“ poznamenal Hudeček, který kvituje zvýšený zájem dětí o volejbal v regionu.

„Za to jsme moc rádi a snažíme se situace využít k nalákání dalších členů do našeho klubu. Od října také rozjíždíme spolupráci se Základní školou Komenského, na které jsme pracovali celé jaro a léto. Jde o volejbal v rámci tělesné výchovy, kdy naši trenéři budou jednou za čtrnáct dní docházet do školy učit děti základy volejbalu. Věřím, že toto zpestření ocení i učitelé, že nám to do budoucna přinese další talentované děti.“

První zápas v Odoleně Vodě

Za obhajobou extraligového titulu vykročí volejbalisté Karlovarska zítra v Odoleně Vodě.

Před vlastními fanoušky se představí poprvé o čtyři dny později v hitu soutěže s vítězem národního poháru Duklou Liberec.

Pořádající klub připravuje pro diváky velkolepý sportovně-společenský večer. „Fanoušek se může těšit na výborný volejbal a hned potom i vynikající muziku v podobě koncertu Support Lesbiens. Všechny srdečně zvu na otevření nové sezony,“ láká manažer Hudeček na první říjnovou sobotu do Haly míčových sportů.