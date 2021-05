Volejbalové ceny mají stejně jako předloni Mlejnková a Hadrava

Loni se anketa volejbalového svazu nekonala kvůli koronaviru. Letos, v roce sta let existence organizovaného volejbalu v Česku, se uskutečnila alespoň komorně ve Valdštejnském paláci. „Pro všechny byla loňská sezona velmi těžká, protože jsme neměli v hledištích fanoušky. Gratuluji oceněným a věřím, že příští rok se potkáme na galavečeru ve větším počtu,“ uvedl předseda svazu Marek Pakosta v tiskové zprávě.

Mlejnková je nejlepší tuzemskou hráčkou od roku 2018. „Každý rok je pro mě něčím zvláštní, příjemnou odměnou za celoroční práci. Každé ocenění má váhu, ale možná kdybych si mohla vybrat, tak bych ho vyměnila za titul z německé ligy,“ řekla Mlejnková po sezoně ve Stuttgartu, s kterým vedla ve finále nad Drážďany už 2:0 na zápasy, ale nakonec její tým prohrál 2:3.



Potřetí zvolili vybraní trenéři, hráči a funkcionáři za nejlepšího hráče Hadravu. „Vůbec jsem to nečekal,“ řekl univerzál, který strávil sezonu týmu Civitanova. S italským velkoklubem slavil titul, ale převážně byl jen náhradníkem. „Myslím si, že by si to zasloužil Džáva,“ zmínil Hadrava v tiskové zprávě smečaře Donovana Džavoronoka, oporu čtvrtého celku italské série A Monzy, který ale v posledních letech, ani letos v roce mistrovství Evropy, nereprezentuje.

Nejlepší hráčkou uplynulého ročníku extraligy je blokařka Veronika Trnková z mistrovské Dukly Liberec. I mezi muži uspěl šampion nejvyšší soutěže, univerzál Karlovarska Patrik Indra.

Cenu za celoživotní dílo získal Miroslav Nekola, cenu fair play obdržel klub Volejbal Červený Kostelec.