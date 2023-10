Volejbalové mistryně z KP Brno zahájily sezonu těsnou porážkou ve Frýdku-Místku

KP Brno po mistrovské sezoně ztratilo tři české reprezentantky Danielu Digrinovou, Magdalenu Bukovskou a Elu Koulisiani, které odešly do zahraničí. V generálce na domácí kvalifikaci o Ligu mistryň v příštím týdnu začaly šampionky ve Frýdku-Místku dobře, vyhrály první a čtvrtý set, ale druhý bod v závěru vybojovaly domácí.

„Na úvod sezony to byl ze strany obou týmů pěkný bojovný zápas. Bohužel opakovaně ve chvílích, kdy jsme mohli rozhodnout o sadě nebo celém utkání, jsme se dopustili série chyb v různých činnostech, které nám vzaly klid a soupeře naopak do zápasu vrátily. To ale k začátku sezony patří a tie-break už rozhodly maličkosti,“ uvedl brněnský kouč Erik Nezhoda na klubovém webu.

V ostatních zápasech slavily výhru hostující týmy. Olomouc v Praze pokořila Olymp 3:2, stejně tak Ostrava uspěla ve Šternberku i Prostějov v Brně nad Šelmami. Sezona začala později kvůli olympijské kvalifikaci, dnes se hrálo 2. kolo a první je odloženo na konec října.

UNIQA extraliga volejbalistek - 2. kolo: Frýdek-Místek - KP Brno 3:2 (-22, 21, 23, -17, 10)

Nejvíce bodů: Strušková 20, Agbolossouová 19, Böhmová 16 - Kuníková 17, Pavlíková 14, Jelínková 12. Olymp Praha - Olomouc 2:3 (24, -22, 13, -23, -14)

Nejvíce bodů: Brancuská 27, Šimáňová 16, Kalhousová 11 - Artyšuková 28, Fedčuková 13, Nečasová 11. Přerov - Liberec 1:3 (-31, 17, -14, -26)

Nejvíce bodů: Vajdová 17, Lazárková 12, Kovačičová a Kohoutová po 10 - N. Kvapilová 27, Herdová 17, Vyklická 13. Šternberk - Ostrava 2:3 (19, 20, -20, -16, -10)

Nejvíce bodů: Deptučová 18, Weidenthalerová 16, Laskowská 13 - Kojdová 20, Jasečková 11, Skřivanová a Jedličková po 10. Šelmy Brno - Prostějov 2:3 (23, -21, 20, -23, -12)

Nejvíce bodů: Bjerregardová 23, Janečková 17, Širůčková 12 - Šunderlíková 33, Trnková 16, Meidlová a Löffová po 13.

Tabulka: