Titul na dosah. Prostějovské volejbalistky zvládly i druhé finále proti KP Brno

Domácí tým se i dnes spoléhal na výkon slovenských volejbalistek Karin Šunderlíkové, která zaznamenala 17 bodů, a čtrnáctibodové Karolíny Fričové. „Tyto krajní hráčky byly opět rozdílovými a jazýčkem na vahách celého zápasu,“ řekl ČTK kouč domácích Miroslav Čada.

Brňankám chyběla univerzálka Simona Jelínková, pro niž po zranění kolena v prvním finále sezona skončila, ale v úvodu zápasu to nebylo znát. Dobrým servisem zatlačily Hanačky do defenzivy a až do stavu 16:13 kralovaly. Pak ale začaly chybovat, Prostějov zpřesnil útok i obranu a vývoj otočil. „Prostějov nás potrestal, nebyli jsme schopni na jeho hru zareagovat,“ poznamenal kouč Brňanek Richard Wiesner.

Byla to pro Hanačky velká psychická vzpruha. Čadův tým diktoval hru a snadno se dostal do vedení 17:11. Královopolské volejbalistky se ale nevzdaly, servisem dostaly na chvíli Prostějov pod tlak, snížily na rozdíl jediného bodu (20:21), nicméně vlastními chybami odmítly dramatickou koncovku. „My jsme dnes minimálně chybovali, byli jsme lepší ve všech směrech,“ pochválil své svěřenkyně Čada.

Trenér Králova Pole Wiesner udělal v sestavě pro třetí set řadu změn, ale efekt to nemělo. Prostějov šlapal jako namazaný stroj, navyšoval rozdíl ve skóre a zápas dospěl do jednoznačného konce. „Máme na řešení moc témat a málo času k realizaci, ale nevzdáváme se,“ uvedl Wiesner.

„My cítíme formu a velkou šanci na titul. Dnes jsme měli kromě koncovky druhého setu zápas plně pod kontrolou,“ naznačil Čada, že by chtěl sérii ukončit už ve třetím zápase, který se hraje v pondělí od 17:10 v Městské hale v Brně.