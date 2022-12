Vstup volejbalistek Liberce do poháru: Tři hodiny čekání, pak suverénní výhra

Osmý tým nejvyšší soutěže Francie měl obrovské problémy na cestě do České republiky. Francouzský klub, který byl vysokým favoritem zápasu, totiž ve středu neměl na letišti v Mnichově kvůli počasí možnost pokračovat v letu do Prahy, musel jet o den později vlakem a na utkání přijel pod Ještěd těsně před posunutým zahájením.

Začalo se tak až ve 21 hodin, hráčky Venelles nebyly po složitém cestování zrovna v nejlepším rozpoložení, čehož Liberečanky dokonale využily.

„Holky zaslouží gratulaci. Evropské poháry jsou za odměnu a my jsme to dnes zvládli výborně,“ řekl spokojený liberecký trenér Libor Gálík na webových stránkách Českého volejbalového svazu.

„Zbytečně jsme sice ze začátku udělali moc chyb na servisu, potom jsme se ale rozehráli. Ve třetím setu jsme opět zbytečně chybovali na podání, ale nakonec jsme zvládli koncovku a vytvořili jsme si nadějný výsledek do odvety,“ dodal Gálík.

„Vyhrály jsme a máme výbornou pozici pro předvánoční cestu do Francie,“ uvedla univerzálka Nikola Kvapilová, kapitánka Dukly. „Myslím si, že to byl z naší strany moc pěkný volejbal a na to, jak pozdě se hrálo, se nám docela dařilo. Měly jsme dobrou pohodu na hřišti a to se odrazilo i na hře.“

Odveta 1. kola Poháru CEV se hraje v hale Venelles příští středu. Pokud ženy Dukly jakkoli zvítězí, nebo získají dva sety, postoupí dál. V případě výhry domácích 3:0 nebo 3:1 přijde na řadu rozhodující zlatý tie-break.

Volejbalistky Liberce se musí po čtvrtečním pozdně večerním souboji rychle přeladit na českou notu. V sobotu v utkání 16. kola nastoupí doma v přímém souboji o bronzovou příčku proti Olomouci. Severočešky jsou v tabulce extraligy čtvrté, na třetí Hanačky ztrácejí dva body. Atraktivní zápas začne v 16.00, po jeho skončení se na palubovce začnou chystat muži.

Liberečtí volejbalisté mají parádní formu a po minulé výhře v hale mistrovského Karlovarska už se vyhoupli na první místo nejvyšší soutěže. Roli vysokého favorita budou svěřenci kouče Martina Démara potvrzovat proti Beskydům, které jsou až jedenácté. Utkání 16. kola má plánovaný start na 18.30, ale v závislosti na délce zápasu žen může být posunutý na pozdější čas.