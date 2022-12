Stále jsme v krizi, řekl kouč volejbalistek Liberce po výhře v Ostravě

„Zbytečně jsme chybovaly. Nezvládly jsme některé míče, které nám soupeřky vrátily zadarmo. což nás zbytečně podkopávalo. Důležité balony jsme neuhrály,“ odpověděla ostravská kapitánka a univerzálka Sandra Skřivanová, která byla spolu s libereckou Nikolou Kvapilovou se 16 body nejúdernější hráčkou utkání.

„Druhý set jsme si nechali zbytečně utéct. Nakonec jsme ho obrátili, ale náš výkon měl být lepší,“ řekl liberecký trenér Libor Gálík.

Je přesvědčený, že jeho tým měl celé utkání jasně dominovat. „Měla se projevit síla našeho družstva oproti tomu ostravskému, které tvoří šestnácti a sedmnáctileté holky. To jsme si ve druhé sadě uvědomili a zbytek zápasu už byl v naší režii.“

Znamená to, že liberecká krize po té, co po čtyřech prohrách v řadě nyní dvakrát za sebou vyhrál, je pryč?

„Výkon ještě nebyl dostatečně dobrý. Stále jsme v krizi,“ prohlásil Libor Gálík „Pořád to je od nás slabé v útoku. Ale pokud znovu budeme vyhrávat, věřím, že zase získáme sebevědomí.“

Ostravanky podle trenéra Pommera potřebují hrát především precizně. Ale zvládnou to, když většina hráček je hodně mladá? Proti Liberci byly v základní sestavě tři do 18 let.

Ostravská smečařka Aneta Bauerová útočí vedle libereckého bloku.

„Není to pro ně těžké. Umějí to, dokážou to, ale dneska byla naše hra vlažnější a obzvlášť první set. To mě štve,“ prohlásil Zdeněk Pommer.

Ostatně kapitánka Sandra Skřivanová při jednom z oddechových časů v první sadě nabádala spoluhráčky, že nemohou zápas jen odchodit.

„Po předchozích zápasech,“ připomněla tři výhry z předešlých čtyř kol, „jsme si myslely, že to půjde samo, ale tak to není, tak nemůžeme hrát s žádnými soupeřkami. Musela jsem zvýšit hlas, abychom se trochu vyburcovaly a předváděly náš volejbal. Jen škoda toho druhého setu.“

Pro oba týmy byl duel i testem před zápasy evropských pohárů. Liberec bude ve čtvrtek od 18.00 v Poháru CEV hostit francouzský celek Pays d’Aix Venelles a Ostravanky o den dříve v Challenge Cupu nastoupí od 16.00 našeho času v Bukurešti proti tamějšímu Rapidu.