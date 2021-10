Volejbal jako Brno. Nadvládu nad městem po třech letech převzaly hráčky KP

„Pomalu dospíváme do dospělého extraligového týmu,“ smála se kapitánka KP Daniela Digrinová po výhře 3:2 v prvním derby sezony.

První domácí utkání Šelem v novém ročníku soutěže a hned bitva o Brno. Střet filozofií i diváků byl očividný na první pohled, v obou případech příjemný, protože jak hráčky na hřišti, tak celé hlediště předvádělo neúnavné souboje s maximální pětisetovou délkou i vypětím. Po bezmála třech letech se z vítězství 3:2 radovaly hostující volejbalistky KP. „Soupeř nám nedal nic zadarmo, bylo to derby a jako takové se muselo moc líbit a nás může jen těšit, že jsme nakonec ty šťastnější,“ potvrzuje zážitek jako z bitvy prezident volejbalistek Králova Pole Richard Wiesner.

Královo Pole dlouho rostlo jako nadějný tým, který je ale příliš mladý na vážné souboje. Jádro je stále mladičké, páteř tvoří hráčky do jednadvaceti let, přesto se už může většina chlubit slušnou extraligovou a někdy i reprezentační minulostí a na hřišti to začíná být znát.

„Je možné, že si dokážeme více poradit s tlakem díky větší zkušenosti. Letos hrajeme hodně setů a dramatických koncovek,“ připomíná kapitánka, že KP je letos týmem s nejvíce odehranými sety. „A i dnes to tak bylo. Ukazuje to, že jsme schopné zvládat tyhle vypjaté momenty, jen někdy stále předvádíme ty dětské chyby, ty se čas od času pořád objevují,“ těší Digrinovou, že se po vítězství proti Šelmám i předcházející pětisetové bitvě s úřadujícími mistryněmi z Liberce zbavují nálepky neřízené mladické střely, i když oslavy lavičky po vítězných míčích náctileté taneční kreace neztratily.

Stoupající tendence výkonů těší i Wiesnera, který věří, že jde o přelomovou sezonu. „Byť spolu většina hráček roste už delší čas, tak většinou role lídrů měly zahraniční hráčky a jen libero Dáda Digrinová nastupovala na svém postu pravidelně jako jasná opora a jednička. Teď už jsme se rozhodli, že celou zodpovědnost nyní musíme přesunout na naše odchovankyně, hlavně u smečařek. Myslím, že Denisa Pavlíková a Magda Bukovská rostou každým zápasem,“ pokračuje ve spokojeném hodnocení.

Trenér už asi nevěděl, co s námi dělat

Zatímco KP si i přes těžký los do startu a nepříliš atraktivní osmé místo užívá vstup do sezony, Šelmy se hledají. Do pozápasového rozhovoru přicházel jejich trenér a bývalý výborný nahrávač Ondřej Boula v nezvyklé trenérské poloze, kouč byl viditelně smutný.

„Můžeme být rádi za bod. Ten je vlastně získaný, a jestli to tak půjde dál, jestli budeme pokračovat a hrát s takovýmto strachem a obavami a nezačneme být trochu odvážní, tak nebudeme mít problém jen s KP, ale s každým týmem, který se nám postaví,“ kroutí hlavou. Skleslost trenéra si všimla i nová akvizice Šelem, reprezentační libero, Adéla Chevalierová. „Asi z nás byl nešťastný. Nevěděl už, co s námi dělat. Dělaly jsme hloupé chyby, na které jsme doplatily,“ mrzela prohra výborně hrající reprezentantku.

Šelmy prochází opačným vývojem, než jejich poslední soupeřky. Jestli KP zkušenosti získává, Šelmy je postupně omlazováním ztrácí, v některých případech ne zrovna dobrovolně. Výčet změn byl před sezonou opravdu dlouhý a zasáhl snad všechny posty týmu. Kvůli nedostatku hráček tak musela například nestárnoucí 46letá nahrávačka Soňa Nováková, i přes na jaře oznámený konec kariéry, rychle vzpomínat na herní vzorce, aby v nouzi doplnila úzký kádr. I přes všechny komplikace při tvorbě letošního družstva však Boula měl ambice hrát výše, než na devátém místě tabulky.

„Změny jsou hodně vidět. Jsem z toho malinko zklamaný. Jsou tu hráčky, které mají něco odehráno ale asi nemůžu čekat, že plně nahradí ty hvězdy, na které jsme si tu zvykli. Že ale budeme hrát takovýmto stylem, to je pro mě překvapení,“ komentuje současný stav svého týmu.

Filozofii družstva volejbalových matek, které chtějí zvláštní přístup k tréninku, časovou volnost ale současně i prodloužení kariéry však Šelmy opustit nehodlají.

„Byl bych nerad, kdyby to byl odklon od týmové filozofie. Nemyslím si, že se měníme do jiného konceptu, ale tento rok se nám to sešlo velice nešťastně. Množství mateřství, odchodů… Stále jako klub doufáme, že se do toho ale budeme moci do toho našeho režimu vrátit, oslovit hráčky, které mají něco za sebou, chtějí se vrátit po mateřské a podobně. To je ale otázka do budoucna, ne na začátek sezony,“ uzavírá Boula.