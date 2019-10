Brněnské Šelmy po výhře nad Šternberkem znovu vedou extraligu

Šternberk v sezoně ještě nezvítězil a nepodařilo se mu to ani v hale brněnských favoritek, i když Boula nebyl s hrou domácího týmu spokojen. „Po čtyřech těžkých soupeřích jsme k tomuto utkání přistoupili asi v téhle sezoně nejhůř. S nejmenší energií, s nejmenším nadšením a také to podle toho vypadalo. Naštěstí jsme to uhráli na zkušenost a na to, že se tam s pomocí střídání dostalo trochu více energie,“ citoval ho svazový web.



Šternberská kapitánka Nicol Šmídová označila Brňanky za velké aspirantky na mistrovský titul. „Myslím si, že jsme dnes nezahrály špatný zápas. Bylo tam z naší strany hodně bojovnosti. Bohužel Šelmy potvrdily své kvality,“ řekla. „Začínáme lépe útočit a předvádíme bojovnější volejbal,“ vyzdvihl trenér Šternberku Jan Drešl.

Uniqa extraliga volejbalistek - 8. kolo: VK Brno - Šternberk 3:0 (22, 18, 16) Nejvíce bodů: S. Janečková 15, Svobodníková 11, Mikysková 10 - Schandlová 12, Karabinovičová a Sifferienová po 8