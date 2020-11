Volejbalisté chtějí začít 14. listopadu, ženy o týden později

S financováním povinných testů na koronavirus by měl klubům pomoci příspěvek z fondu kompenzačního programu pro profesionální týmy COVID Sport 2.

Žádost o restart poslali volejbalisté prostřednictvím Národní sportovní agentury hlavní hygieničce v koordinaci s dalšími svazy (basketbal, házená, florbal). „Předpokládá se, že by nejpozději začátkem příštího týdne mohla být schválena,“ uvedl předseda volejbalového svazu Marek Pakosta v tiskové zprávě.

První a druhá fotbalová liga už získaly po jednání od ministerstva zdravotnictví kladné rozhodnutí a nejvyšší soutěž začne dnes.

Podmínkou návratu jsou testy na covid-19 před každým zápasem. Volejbal preferuje, aby platily 72 hodin. „To by nám umožnilo odehrát dva zápasy ve třech dnech, třeba ve čtvrtek a v sobotu. Přemýšlíme ještě o možnosti využít levnější rychlotesty a případně vynechat na určitou dobu z testování osoby, které covid-19 prodělaly a prokazatelně mají protilátky,“ konstatoval Pakosta.

Hrát se jako v ostatních soutěžích bude bez fanoušků, čímž kluby přicházejí o příjem ze vstupného. Náklady jim naopak kvůli testům vzrostou, ale dostanou na ně příspěvek z programu COVID Sport, který by měl pro volejbalové týmy dosáhnout až 750 tisíc korun. „Tak předpokládám, že by finanční zátěž měly unést,“ uvedl Pakosta.

Volejbalová extraliga se hrála naposledy 10. října. Od té doby týmy ani nesměly trénovat v halách, což je znovu povoleno od středy. Vláda o den dříve rozhodla i o tom, že se mohou za přísných podmínek rozběhnout profesionální soutěže.

O podobě obnovení soutěží jednali zástupci klubů ve čtvrtek. „Byla cítit obrovská touha začít už konečně hrát. Pomohlo nám, že jsme se na tuto situaci připravovali již koncem prázdnin. Máme naplánované varianty,“ řekl Pakosta.

Muži by se měli vrátit na palubovky 14. listopadu. Týmy tak mají týden na krátkou přípravu v hale. „Je to aspoň něco, eliminuje to totální šok, ale bude to divoký. Kvalita a kredibilita soutěže pauzami hrozně utrpěla. Během zákazu byl velký rozdíl v přípravě a někdo na tom vydělá a někdo ne,“ řekl blokař Lvů Praha Jiří Král.

Ženy odstartují o týden později, jelikož příští týden mají hrát Ostrava, pražský Olymp a Brno evropské poháry. Systém domácích soutěží se nemění, chybějící kola se mají odehrát ve všedních dnech - muži mají skluz pět kol, ženy o dvě více.