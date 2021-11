Snad na poháry nebudeme zase čekat 22 let, věří volejbalisté Ústí

„Budeme se o to pokoušet znovu tak dlouho, dokud se to nepovede. Ale asi to zatím nebude pravidlem, dokud nebudeme mít významného sponzora, který by nás ekonomicky posunul do první pětky extraligy,“ přemýšlí Přikryl.

Právě nečekaná pátá příčka v loňské extralize vystřelila Ústí do Poháru CEV, po Lize mistrů druhého nejprestižnějšího. A aktuálně devátý tým české nejvyšší soutěže ostudu neudělal. „Šli jsme do toho s obavami, ale ukázalo se, že jsme schopni konkurovat i mistrovi chorvatské ligy, který do Poháru CEV spadl z Ligy mistrů. Při troše štěstí a větších zkušenostech jsme mohli přes Záhřeb i přelézt do dalšího kola. Šance byla, ale nezvládli jsme koncovky setů,“ litoval ústecký šéf.

Kulisa středeční domácí odvety ho nadchla. „Pořád to ovlivňuje covid, ale atmosféra v hledišti byla skvělá a ohlasy na naše vystoupení mám příznivé. Navíc jsme to zvládli i organizačně, vyzkoušeli jsme si jiné předpisy a regule, co stanovuje evropská federace, a proběhlo to bez připomínek. Příště už to budeme umět zorganizovat bez stresů,“ těší se Přikryl.