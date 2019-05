Volejbalové Ústí v nejistotě. Vrací se Beer, přichází Janukovič

„Pro letošek ještě máme dotace z kraje a z města nějak nastavené, ale na druhou půlku sezony a na příští rok to je teprve v jednání. Koncepce sportu se bude schvalovat v červnu a bohužel signály máme různé, i takové, které jsou pro sport nepříznivé. Z toho důvodu jsem opatrný. Než se vyjasní situace, tak nemůžu říct, že budeme prožívat další stabilní období,“ tvrdí ústecký generální manažer Miroslav Přikryl.

Tým, který letos vybojoval postup do play off a v něm docela důstojně čelil pozdějším šampionům Českým Budějovicím, se rozpadl. „Cizinci odjeli domů a nebudou u nás pokračovat. Některým českým hráčům skončily smlouvy a dostali angažmá v lepších týmech, takže nám zůstalo pouze minijádro Tibitanzl, Kramar, Kořínek ze základní šestky a náhradník Šulava. Pryč jsou oba Bartůňkové, Koci, Dhionathan da Silva i Wilson. Takže teď intenzivně tvoříme kádr na novou sezonu.“

Ústí už hlásí první posily. Přichází srbský smečař Nebojša Janukovič a vrací se blokař Marek Beer. „Janukovič hrál ve Francii a v Německu, je prověřený, měla by to být plnohodnotná náhrada za jednoho z loňských cizinců. Marek Beer se vrací do Ústí z Karlovarska, opačným směrem naopak odchází Marc Wilson. Pro nás je to levnější řešení, Marek je navíc náš odchovanec, časem bude působit i jako trenér u mládeže,“ plánuje Přikryl.

Do Ústí míří i talentovaný nahrávač Jan Kasal. „Přichází do Ústí studovat univerzitu, naposledy hrál národní ligu za Velké Meziříčí. Je to perspektivní kluk, který bude plnit roli druhého nahrávače. Prvního stále hledáme, a to jak v Česku, tak v zahraničí.“

V posledních dvou sezonách hru ústeckého týmu dirigoval Luboš Bartůněk, toho však zlákal Lev Praha. „Udržet ho nešlo, Praha momentálně disponuje slušnými prostředky, příští rok se podle mě stane černým koněm soutěže a naplní ambice, které už dvě sezony avizuje. Měla by útočit na první čtyřku,“ předpovídá ústecký šéf.

Do kádru ještě Ústí hledá jednoho blokaře i smečaře. „Z ekonomických důvodů nejlépe českého hráče, třeba i mladého, který by u nás nastartoval kariéru. Určitě spíš než kvalita budou rozhodovat finance,“ přiznává Přikryl.

O cílech pro příští sezonu sám nemá jasno. „Ještě to nejde říct. Nevím, jak na tom budou finančně soupeři, jak se jim povede poskládat týmy. To se začne ukazovat až v létě na přípravných turnajích.“

Každopádně by se Ústí rádo pohybovalo mimo pásmo, kde se bojuje o záchranu extraligy. „Samozřejmě, že bychom se rádi vyhnuli těmto starostem, ale jestli to povede, to dopředu neumím říct.“