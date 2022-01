Volejbalisté Příbrami se po výhře v Ústí vrátili na čtvrté místo

„První set jsme měli dobře rozehraný, ale pak jsme měli problém složit balon. Pak se kluci rozehráli, a to všichni,“ cenil si v rozhovoru pro Českou televizi kouč Martin Demar, že k argentinskému univerzálovi Germanu Johansenovi se přidali i ostatní. Johansen se dnes blýskl 30 body.

Ústí se snaží dostat do šestky a probojovat se rovnou do čtvrtfinále, ale zůstalo na pozicích znamenající předkolo play off. V tabulce jsou Severočeši sedmí. „Začátek byl dobrý, ale konec tragický. Čtvrtý set jsme nechytli začátek, Příbram nás ubránila a pak už kluci hráli bezhlavě,“ řekl trenér Lubomír Vašina.

UNIQA extraliga volejbalistů - 17. kolo Ústí nad Labem - Příbram 1:3 (23, -23, -20, -9)

Nejvíce bodů: Van Solkema 17, Suda 15, Baláž 7 - Johansen 30, Madaloz 15, Trojanowicz 11.