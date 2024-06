Sázka na exotiku. Ústecký volejbal posílili Bahaman, Brazilec i Argentinec

„Pokračuje i další sezonu. A řešíme personální věci kolem realizačního týmu a případných asistentů z řad aktivních hráčů,“ řekl generální manažer klubu Miroslav Přikryl.

Ústí se nečekaně zřítilo do baráže, v ní jeho extraligový osud visel na vlásku. S Dobřichovicemi otáčelo z 0:2 na zápasy na 3:2.

„Kdyby to šlo, určitě bych zešedivěl,“ usmál se nestor klubu Přikryl, který má vlasy dávno stříbrné. „Minulá sezona aspoň pro mě byla naprosto nepředvídatelná. Výkony během sezony mě trošku zklamaly. A co se stalo, jsme vůbec neplánovali. I když už jsem optimismus ztrácel, nakonec baráž dopadla dobře, diváci nás podpořili, takovou návštěvu jsme neměli celou sezonu. Je vidět, že lidi to zajímá, je to pro ně magnet.“

Změny v kádru klub postupně odkrývá. Skončili Tomáš Kopecký, který podniká charitativní výšlap po Evropě, Ronald Martinez z Venezuely, do ciziny míří Ukrajinec Ivan Pljasecký, za lepším i Martin Fišer, kmenový hráč Karlovarska. A odešel také Navreet Sing Suhan, Kanaďan s indickými kořeny, který hrál s turbanem na hlavě. A stal se nejlepším blokařem celé soutěže.

„Nakonec jsme se s ním nedomluvili na požadavcích, zájem jsme o něj měli. Pravděpodobně se posune do jiné ligy, uvažoval o Německu,“ prozradil Přikryl.

I tentokrát vsadí na cizince, jejich počet navýšil. Místo tří jsou čtyři. Jako první přišel Tomás Barisič z Argentiny, který nahrával v Boca Juniors a do Evropy se vydává poprvé v kariéře. Blokařskou pozici vyztuží Kanaďan Jeremie Murray se zkušenostmi z finské ligy a světoběžník Eugene Stuart z Baham, který působil ve Finsku, Portugalsku, Chorvatsku, Rumunsku i USA. Čtvrtým do mezinárodní party je brazilský smečař Wellington Bolzani, který hrál na Blízkém východě či v Řecku.

Bez cizinců už se žádný extraligista neobejde. „Kvalitnější české hráče je finančně náročné pokrýt. Takže hledáme v rámci našich možností kvalitní cizince, aby byli přínosní a my zase neskončili v baráži. Ale oni mají také svou hodnotu a nepůjdou k nám do Ústí v uvozovkách za mizivý peníz,“ podotkl Přikryl. „Baráž jsem v Ústí za 35 let své trenérské i hráčské kariéry zažil několikrát, ale teď už bych si ji rád odpustil.“

Nahrávku i proto vyztuží také Jan Kasan, navrátilec z Karlovarska, smečovat bude Matěj Koranda z Benátek. Ostatní hráči zůstávají, tedy kapitán Jiří Kořínek, Ivo Hulpach, Matouš Lank a další.