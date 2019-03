Urveme to. Do Příbrami už se vracet nechceme, říká ústecký manažer

„Určitě jsme do Příbrami nejeli jako favorité, Příbram nás v základní části dvakrát porazila. Ale rozhodla naše větší rvavost, drajv a touha po výhře,“ chválil ústecký generální manažer Miroslav Přikryl.

Ústí se poslední dobou výsledkově i herně trápilo, a šéf měl dokonce s hráči pohovor. A zdá se, že to zabralo. „Chtěl jsem po hráčích, aby tam byla větší bojovnost a touha po zisku každého míče. A oni to splnili. Nevím, jestli zabral ten pohovor, spíš bych řekl, že se hráči vyhecovali sami. Uvědomili si, jaká je situace, že to je poslední šance, jak si vylepšit to nešťastné umístění po základní části. Morálka a bojovnost byly na naší straně,“ líbilo se Přikrylovi.

Ústecká bojovnost se projevila hlavně v obraně. „V poli jsme vyčapali hodně míčů a dokázali jsme to pak zúročit v útoku.“

Dnes v 18 hodin startuje ve Sportcentru Sluneta odveta s Příbramí a Ústí má už mečbol, předkolo se hraje jen na dva vítězné zápasy.

„Pokud se budeme znovu takto rvát, máme šanci to dotáhnout k postupu. Rozhodně bych se nechtěl vracet zpátky do Příbrami, kde je hodně bouřlivé prostředí, vyhecovaná atmosféra a nikomu se tam nehraje dobře.“