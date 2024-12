Napětí ve volejbalovém Ústí. Kouč Žaba může skončit, hledá se i posila

„Jednoznačně musí přijít nějaké řešení od vedení klubu, ať už na straně trenérské či hráčské. Potřebujeme kyslík, jinak to klub bude bolet, což nikdo nechceme a já v první řadě,“ mluvil bez obalu ústecký kouč Ondřej Žaba po domácím krachu 0:3 s Libercem.

Ne že by se od Ústí čekala s favoritem výhra, ale minimální vzdor a zřetelná letargie také ne. „Ano, je to apatické, za což můžou ty nabalující se prohry. Když se podíváme na nadšení na začátku sezony a teď...Chtěl bych i hájit naše výkony, ale nejde to, jsme v práci, kde jsou podstatné výsledky, ať je upachtíte třeba nohama.“

A data mluví za vše, Ústí od začátku sezony slavilo jedinkrát s Brnem, jinak zapisuje výhradně porážky. Ubíjející je to pro všechny.

„Jedna věc jsou prohry a druhá hledání cesty, jak z toho ven. Když se někdo zraní či onemocní, v oddíle jako Ústí si extra nikým a ničím nemůžeme pomoct. Už teď fungujeme s pěti mladými hráči, což tady nikdy přede mnou nebylo. A pak jsou tu i vztahové věci. Lidi jsou ukřivdění, udělal jsem nějaká rozhodnutí a oni si myslí, že pravda je na jejich straně. Já si za nimi ale stojím,“ naznačil Žaba, že mezi ním a některými hráči to skřípe. „Rozhodně neřeknu, že kabina nefunguje, to by nebyla pravda. Jsou to drobné nuance na úrovni individuální nespokojenosti, bavíme se maximálně o dvou hráčích.“

Ústecký Jiří Kořínek těžce skousává další porážku. Zadumaný kouč Ústí Ondřej Žaba

Na pohodě to ovšem jistě nepřipadá. „Jsem naštvaný na hodně věcí,“ připustil i kapitán Jiří Kořínek, že je v týmu dusno, „ale musí se to nechat v šatně. Teď v ní na sebe asi budeme řvát, trochu se vyčistí vzduch. A pak musíme makat dál.“

Bude u toho ještě Žaba, v 29 letech nejmladší kouč v extralize? Předseda klubu Miroslav Přikryl mluví o trenérské změně jako o jedné z variant, jak zkusit nastartovat chřadnoucí tým.

„Určitě je to na stole, ale musíme si také přiznat, že trenéři se do Ústí zrovna nehrnou. A platí to i pro hráče. Pokud se naskytne nějaký Čech, který by třeba předčasně skončil v cizině, měl kvalitu a zájem jít do Ústí, určitě bychom se o něj ucházeli,“ nesedí šéf s rukama v klíně. Velké jméno ale neslibuje. „Mrzí mě, že mančaft čeká na nějaký zázrak, přitom všichni vědí, že by sem musel přijít rozdílový mega hráč, který by zápasy uhrával sám. A to je pohádka, která se nestane,“ zná reálné možnosti klubu, v devadesátých letech ověnčeného třemi mistrovskými tituly, v novém tisíciletí ovšem dlouhodobě pracujícím s velmi skromným rozpočtem.

Ústecký kouč Ondřej Žaba sleduje libereckou oslavu.

Problém však není jen v nedostatečné kvalitě kádru, jak upozorňuje Žaba: „Může to být jedna z těch věcí, ale jsou i další, které s tím nesouvisí. Do tohoto tématu se ale vůbec nebudu pouštět, protože klub chráním.“

Řešit to vlastní rezignací nehodlá. „Pro volejbal se tady obětuju dost na to, abych odcházel,“ nechce utíkat z boje.

Ústí mělo namále už loni, v baráži s Dobřichovicemi po dvou domácích zápasech ztrácelo 0:2 a fanoušci se loučili s extraligou, pak ale jako zázrakem povstalo, venku dvakrát zvítězilo a v rozhodujícím pátém duelu ve své hale nejvyšší soutěž udrželo. Hlavní cíl před touto sezonou byl vyhnout se podobnému nerváku, jenže to vypadá, že se do něj Ústí řítí znovu. Na předposlední Beskydy ztrácí těsně za polovinou základní části už propastných osm bodů. „Myslím, že se jako firma musíme hodně poučit z toho, jak fungujeme jako celek. A napravit tady podstatné věci,“ vyzývá Žaba.

Přikryl chce víc od všech. „Hráči včetně trenéra by měli začít u sebe. Před sezonou nic nenaznačovalo, že budeme poslední, přípravné období dávalo naději, že bychom se mohli ucházet o desáté místo, ne-li i vyšší. Realita je ale jiná, nevěříme si a ani výhled neskýtá moc optimismu. V hráčích ho nevidím, pokud bude šance, nějakou změnu rozhodně udělám.“

Pomůže zastavit ústecký pád?