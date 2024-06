K těm nejlepším máme ještě daleko, ale dá se s nimi hrát, troufá si Trousil

Jeden zápas a dost. Tadeáš Trousil s Davidem Westphalem neuspěli v kvalifikaci J&T Banka Ostrava Beach. Hned v prvním kole vypadli s Američany Milesem Evansem a Chasem Budingerem 0:2 (-16, -15).

„Ještě nás čeká dlouhá cesta, abychom se dostali na jejich level. Utkání nám ukázalo, že k těm nejlepším máme ještě daleko, ale zároveň i to, že se s nimi dá hrát,“ prohlásil Trousil porážce.

Trousil dodal, že jejich protivníci byli k poražení. „Jen bychom museli podat lepší výkon, ten dnešní z těch našich lepších nebyl.“

Přitom Češi do obou setů vstoupili dobře a drželi vyrovnaný stav. Leč jako by s přibývajícími body ztráceli koncentraci a protivníci jim odskočili.

„Bohužel tohle můžeme přisoudit zkušenostem, které oni mají, dokážou pozornost udržet dlouho. Nám se povedly jen začátky a najednou jsme začali klopýtat. Přesvědčili jsme se, že nemůžeme polevit ani na na jeden balon. Snad to do příštích zápasů a let zlepšíme,“ doufá Trousil, který se v Ostravě představil už loni.

Pro jeho parťáka to na tak velkém turnaji byla premiéra.

„A bylo to úžasné,“ pochvaloval si David Westphal. „Nikdy jsem nehrál před tolika lidmi.“

A to zdaleka zatím nebylo plno...

„To ne, ale i tak to bylo šílené na to, že šlo o kvalifikaci. Soustředil jsem se na hru a moc diváky nevnímal, ale i tak to chvílemi bylo fakt drsné,“ usmál se Westphal.

Oba patří mezi nadějné reprezentační dvojice.

„Do reprezentace přišli dva blokaři, právě David a Jura (Sedlák), který se vrátil. Na začátku byla jakási zkušební doba, že jsme zkoušeli, komu to s kým a jak půjde. Pak se trenéři rozhodli, jak dvojice spojí. A asi to tak zůstane po zbytek sezony,“ řekl Trousil.

Český volejbalista David Westphal podává.

Druhý tým vytvořili Jiří Sedlák a Jiří Šépka, kteří se v Ostravě představí díky divoké kartě v hlavní soutěži.

„Rozumíme si, ale občas, když to jednomu nejde, tak je to těžké. Hlavně já jsem nový, mladý, Tadeáš už je zkušenější. Měl před tím Kryštofa (Olivu), teď má mě,“ komentoval spolupráci Westphal. „Chápu, když je občas frustrovaný, ale akceptuji to a snažím se hrát co nejlépe a posouvat se dál.“

Bývá Trousil frustrovaný?

„Sem tam to přijde, ale není to úplně na Davida,“ odpověděl. „Někdy mě to mrzí, ale zároveň vím, že je v naší tréninkové skupině první rok, takže musíme být trpěliví.“