Volejbalista Šotola mění Berlín za Ankaru, zahraje si proti Budějovicím

O den dříve svedl los Ligy mistrů do jedné skupiny České Budějovice, Halkbank Ankara, Perugii a francouzský tým Saint-Nazaire.

„Od chvíle, co jsem odešel do zahraničí, sleduji Jihostroj na dálku. Zahrát si proti rodnému klubu je splněný sen. Sledoval jsem los Ligy mistrů a doufal, že by to mohlo vyjít. Na návrat do Českých Budějovic už se moc těším,“ uvedl Šotola na instagramovém účtu jihočeského klubu.

V roce 2020 Šotola odešel z Jihostroje rok po zisku extraligového titulu do francouzského Poitiers. Po další sezoně zamířil do Berlína Recycling Volleys, s kterým vládl německé volejbalové scéně. Získal s ním tři bundesligové tituly, tři vítězství v Superpoháru a dva triumfy v Německém poháru. Svými výkony si vysloužil prvenství v posledních dvou ročnících české ankety Volejbalista roku.