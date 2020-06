Volejbalisté začali pod novým vedením přípravu na Euro

„Jsme tady, aby si kluci zvykli na nový styl práce a dostali se do formy. Přeci jen byli dva a půl měsíce zavřeni v domácím prostředí,“ řekl ČTK Novák s připomenutím nucené přestávky kvůli pandemii nemoci covid-19. Volejbalová sezona skončila už před skoro třemi měsíci.



Volejbalisté se sešli v hotelu v Břízkách už v neděli odpoledne a nový realizační tým je seznámil se svými představami. „Domluvili jsem se, jak budeme fungovat, a říkali si vizi do budoucna,“ řekl blokař Adam Zajíček a dodal: „A že tenhle měsíc bude o makání, ať si nemyslíme, že bude siesta. Že to bude tvrdý, ostrý.“

Dnes dopoledne už se začalo naostro. Zatímco Novák s brazilským asistentem Mauriciem Paesem a Martinem Kopem diskutovali a malovali odpolední tréninkové drily na papírovou tabuli, italský kondiční trenér Stefano Mascia dirigoval úvodní protažení, rozběhání a posilování.

„Řekl nám, jak si to představuje, a že nechce, aby posilování bylo jenom na partie, ale na celé tělo,“ řekl Zajíček. „Tři čtvrtě lidí nic nedělalo, tak to bylo na začátek lehčí,“ ocenil zatím mírnější zátěž smečař Petr Michálek.

Dopolední tréninkové jednotky budou pravidelně uzpůsobené pro posilování. „Aby se kluci dostali do pohody. A odpoledne bude tři hodiny volejbal. Půjdeme postupně, žádné výskoky, nejdříve cvičení a potom to budeme dávat do celku,“ řekl Novák.

Někdejší vítěz Ligy mistrů a klubový kouč Karlovarska Novák chce do přípravy zapojovat nové prvky. „Které se doteď v národním týmu ani ve spoustě českých týmů neobjevovaly,“ řekl. Cílem je hledat cestu, jak zefektivnit útočnou i obrannou část. „Nemůžeme spoléhat na to, že někoho fyzicky umlátíme, protože na to nemáme somatotypy, ale musíme být chytřejší a rychlejší. Budeme pracovat na specifických situacích, které potřebujeme zautomatizovat,“ konstatoval Novák.

Na palubovce se objevila většina z širší nominace a halou zněly pokyny v angličtině i češtině, ale mezi Novákem a Paesem i ve francouzštině. Ještě chyběli univerzál Jan Hadrava, který dorazí o den později, ve středu po písemné části maturity přijede další univerzál Marek Šotola a školní povinnosti plnil i nahrávač Radim Šulc. Univerzál Michal Finger odletěl dohrát ligu do Řecka.

Hráči po předčasně ukončené sezoně a nezvyklé pauze uvítali možnost přípravy s národním týmem. „Jsme rádi, že jsme se sešli, vidíme se a můžeme se pohnout,“ řekl Zajíček. „Spousta z nás chodila doma ode zdi ke zdi. Je pozitivní být zase v kolektivu. Řekneme si, co a jak hrát, vyzkoušíme si to a příští rok nebudeme začínat od nuly. Může to být výhoda,“ podotkl nahrávač Jakub Janouch, který skončil po dvou letech v německém Friedrichshafenu a nové angažmá ještě neoznámil.

Mančaft letos nečeká mezinárodní akce. Evropská liga byla zrušena a kvalifikaci ME hrát muži nemusejí. I proto zatím tým nebude mít kapitána. „Uděláme radu starších ze tří kluků, kteří budou spojkou mezi námi a týmem,“ řekl Novák.

Zatím není jasné, zda první soustředění zakončí volejbalisté přátelským utkáním. Najít soupeře není snadné. Někde příprava národních týmů ani nezačala, jinde může být problém s cestováním. „A nemůžeme si dovolit, aby kluci pak šli na čtrnáct dnů do karantény,“ řekl Novák. Má ale připravený záložní plán. „Pokud nic nevyjde, tak si poslední týden zpestříme a dáme si mezi sebou o nějakou pěknou sázku.“