Volejbalisté odletěli do Soulu. Rozehrají kvalifikační turnaj o Ligu národů

Čeští volejbalisté odletěli do Soulu, kde je na konci týdne čeká kvalifikační turnaj o postup do elitní Ligy národů. Na Challenger Cup se chystají také ženy, čtrnáctičlenný výběr se sešel v neděli v Táboře a v úterý odcestuje do Chorvatska. České celky se dosud mezi nejlepších 16 družstev světa neprobojovaly.