Volejbal v Prostějově šetří. Medailové ambice zmizely

„Jak už jsem v minulosti několikrát opakoval, sponzoři se do ženského volejbalu nehrnou, spíš právě naopak. Od ukončení spolupráce se společností Agel před několika lety se nám nepodařilo najít nového titulárního partnera. V příští sezoně budeme pracovat s menším rozpočtem,“ vysvětlil důvod odchodu největších opor předseda správní rady VK Prostějov Petr Chytil, podle něhož půjde větší objem finančních prostředků do mládeže.

„Dlouhodobým cílem je stabilní působení ženského áčka v extralize s tím, aby družstvo tvořily minimálně z větší části odchovankyně. Proto jsme jako nového šéftrenéra mládeže angažovali renomovaného Aleše Nováka, který k nám zamířil z Plzně. Coby mládežnický kouč dosáhl nejen tam řady úspěchů, velké jméno si udělal také kvalitní prací u mládežnických celků České republiky,“ uvedl Chytil. Ke změnám došlo také v realizačním týmu. Jako klubový manažer skončil Peter Goga, jenž tuto funkci vykonával od vzniku oddílu před dvanácti lety. Jeho práci si rozdělí sportovní ředitel Miroslav Čada a Ondřej Hubáček, nově týmový manažer žen.



„Peter Goga dostal nabídku pokračovat s trochu jinými kompetencemi i náplní práce, ale rozhodl se jít jiným směrem. Mne osobně jeho volba nepotěšila a mrzí mě. Každopádně mu za všechno, co pro prostějovský volejbal za uplynulých dvanáct let vykonal, moc děkujeme,“ řekl šéf prostějovského volejbalu. Obměněné vedení pracuje na získání nových hráček, v několika případech jednání finišují. „Na medaili to nebude, ale mohli bychom být v dlouhodobé tabulce kolem šestého místa,“ odhaduje kvalitu nového družstva sportovní ředitel Čada.

Olomouc začne ve třetím předkole Ligy mistryň Olomoucké volejbalistky zahájí boj o Ligu mistryň až ve 3. předkole. K postupu potřebují vyhrát pouze dvojzápas, v němž narazí na lepší tým z dvojice Mladost Záhřeb – Chimik Južne. První duel odehrají Hanačky na konci října doma, poté odjedou buď do Chorvatska, nebo na Ukrajinu k odvetě. V uplynulé sezoně Olomouc bojovala o Ligy mistryň již od 2. předkola a na rumunskou Albu Blaj nestačila. Prostějov v poháru CEV narazí na Beveren.