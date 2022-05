S penězi velké změny. Ostrava povýšila, nový beachvolejbalový systém ale i straší

Perušič přiznal, že na ten nynější zatím nemám jasný názor. „Budeme to moci zhodnotit po roce. Ale do beachvolejbalu vstoupil nový velký investor. Rozhodli se změnit tour jako produkt a jednotlivé turnaje směrem k tomu, aby byly daleko lépe marketingově využitelné,“ řekl Perušič. „To znamená snížení počtu týmů v turnaji. Více peněz půjde do streamování zápasů a kvality streamu. I do dalších marketingových a mediálních aktivit spojených s tour.“

Nápad se mu líbí, protože to může beachvolejbalu pomoci v dalším vývoji. „Zároveň je ale nový systém poměrně křehký, proto za stávajících podmínek může fungovat jen, když se podaří uspořádat hodně turnajů v každé z kategorií.“

Problém vidí v tom, že nový model přichází po pandemii a ekonomickém úpadku s ní spojeném. „Celkově jde do sportu méně peněz, takže podle mě na nový systému není vhodná doba. Nicméně uvidíme,“ řekl Perušič.

„Tou změnou je kvalifikace nadupaná hráči, kteří by se běžně dostávali do hlavní soutěže, zvyšuje to její atraktivitu,“ upozornil gestor beachvolejbalu Českého volejbalového svazu Vít Mařík.

Někdejší beachvolejbalový reprezentant a nynější trenér Přemysl Kubala tvrdí, že až čas ukáže, zda je současný model dobrý.

„Ale z pohledu hráče moc ideální není,“ řekl Kubala. „Spousta skvělých týmů totiž musí do kvalifikace. A z ní se do hlavní soutěže nedostanou jen tak. A když se do ní probijí, budou v ní muset uhrát třeba čtvrtfinále, nebo semifinále, aby měly dost bodů a nemusely příště zase do kvalifikace. Může se stát, že tady bude stabilní desítka celků, které budou v hlavní soutěži a přeskočit je bude nerálné.“

David Schweiner upozornil, že složitější je i postup ze čtyřčlenné skupiny, jelikož v ní nově hraje každý s každým. „Dříve hrál první se čtvrtým a druhý se třetím, načež se vítězové a poražení utkali spolu,“ připomněl Schweiner. „V případě první výhry jste hned věděli, že postoupíte ze skupiny.“

Perušič dodal, že nyní musejí do poslední chvíle počítat body, protože tři týmy mohou mít stejný počet výher.

„Tři zápasy ve skupině byly v Ostravě z hlediska zkušeností a herního vytížení super pro mladou dvojici Jakub Šépka a Tomáš Semerád, protože se utkali s nejlepšími týmy na světě,“ uvedl Perušič.

„Čím víc zápasů odehrajeme na takové úrovni, tím více se můžeme posunout,“ potvrdil Tomáš Semerád.

Ostravský turnaj povýšil mezi úplnou elitu

Díky stávajícímu modelu se ostravský turnaj posunul z druhé nejvyšší, čtyřhvězdičkové kategorie do té nejvyšší nově nazvané Elite 16.

„Nynější systém sestává místo pěti úrovní označených hvězdičkami ze tří úrovní,“ přiblížil novinku Perušič.

Ondřej Perušič (vlevo) a David Schweiner se snaží přihrát podání soupeřů.

Nově se kategorie nazývají Elite 16, Challenge a Futures. Liší se počtem bodů, které na nich lze získat, a výší odměn. Ty v Ostravě se oproti loňsku zdvojnásobily na 300 tisíc dolarů, což je bezmála sedm milionů korun.

„Změnil se i systém nasazování na turnaje. Dřív se počítaly čtyři nejlepší výsledky z posledních šesti turnajů. Teď už jsou jenom tři z minulých čtyř soutěží,“ řekl Ondřej Perušič. „Toto pravidlo hodně napomáhá rychlejšímu přesunu týmů mezi jednotlivými kategoriemi, což může být na jednu stranu dobře, protože to dává novým mladým dvojicím možnost rychle vystřelit nahoru. Zároveň je to nebezpečné pro týmy z vyšších kategorií, protože jeden dva špatné výsledky na turnajích mohou znamenat propad do kvalifikace, odkud je poměrně obtížné se dostat zpět. Tour je totiž ohromně vyrovnaná a kvalitních týmů je opravdu hodně.“