Úspěšná sezona. Ostravské volejbalisty problémy klubu nezastavily

„Potěšilo mě, že jsme poslední dva zápasy základní části zvládli a dostali se do první šestky, v níž jsme chtěli být,“ řekl ostravský trenér Jan Václavík.

Nepochyboval, že se to podaří, byť Ostravští před tím doma nečekaně podlehli poslednímu Zlínu 1:3 a selhali v Českých Budějovicích, kde se v ani jednom setu nedostali přes 17 bodů.

„Po těch dvou prohrách jsme věděli, že jsme si v boji o šestku zavařili a musíme uhrát dva těžké špíly, což se nám povedlo,“ zmínil Václavík výhry v Kladně 3:1 a doma se Lvy Praha 3:0. „Asi jsme zase měli trochu nůž na krku. Dali jsme do těch utkání vše,“ řekl ostravský smečař a kapitán David Janků.

Mužstvo zabralo, když to nutně potřebovalo. Svědčí to o jeho síle? „Doufejme, ale čekají nás nejdůležitější zápasy,“ odpověděl kouč.

Přesto, dá se už hovořit o úspěšné sezoně? „Od vedení jsme dostali úkol postoupit do šestky, což jsme splnili, ale snad naše cesta ještě nekončí a budeme favorita trápit,“ uvedl Jan Václavík.

„Je to úspěšná sezona i vzhledem k tomu, že nám během ní odešel první nahrávač a do toho ještě ta korona,“ dodal David Janků.

Ostravští vzhledem k ekonomickým problémům v závěru minulého roku museli uvolnit polského nahrávače Sebastiana Matulu.

„Od Vánoc, kdy se to stalo, málokdo čekal, že s Jumbem (druhý nahrávač Tomáš Jambor) budeme mít více vítězství než porážek. Na to by asi vsadil málokdo,“ upozornil Janků, že vyhráli šest z 11 duelů.

Podle něj Jambor posun na místo jedničky zvládl výborně. „Ale od srpna jsme spolu trénovali a odehráli i nějaké turnaje na antuce, takže se známe,“ řekl Janků.

Na místo druhého nahrávače přišel z rezervního celku Lubomír Mazoch. „Postavil se k tomu dobře,“ podotkl Václavík. „Řekl, že nám pomůže, že bude chodit na tréninky a jezdit s námi i ven.“

Davida Janků výkony Mazocha, byť zatím jen v přípravě, příjemně překvapily. „Nebojí se toho. Je mladší, ale jde to.“ Ostravským se vyplácí i střídání liber, zkušeného Damiana Sobczaka a mladíka Dominika Jelena.

„Ne vždy se každému z nich může dařit ve všech činnostech,“ uvedl Jan Václavík. „Před tím nám Dominik pomáhal v poli a proti Praze i na přihrávce plachty, kterou měli Lvi fakt dobrou. Damian zase šlapal v poli. Bylo to fajn.“

Vnímají ještě ostravští volejbalisté ekonomické problémy klubu?

„V kabině se to zprvu řešilo hodně, ale my s tím moc nenaděláme,“ povzdechl si Janků. „Na druhou stranu nás to docela nakoplo, jako by z nás spadl nějaký tlak. Řekli jsme si, že už absolutně nemáme co ztratit, a zhostili se toho výborně.“

Trenér Václavík podotkl, že situace v klubu se uklidnila a nemá na hráče vliv. „Neznám čísla, ale cítím to tak,“ uvedl.