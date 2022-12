Mikulu návrat do Ostravy dojal: Potěšilo mě, že někteří lidé tady pořád pracují

„Na Ostravu mám hodně, velmi hodně vzpomínek. A pozitivních, protože jsem tady prožil dá se říct nejkrásnější roky kariéry,“ řekl bývalý smečař.

Poprvé z Ostravy odcházel po třech sezonách v roce 2011, aby se do ní po působeních ve Francii, Řecku, Turecku i doma na Slovensku v roce 2016 na jeden extraligový ročník vrátil.

„Poznal jsem tady spoustu skvělých lidí. Třeba Tomáš Zedník (manažer klubu) mi pomáhal neskutečným způsobem. A také Jaroslav Tomáš... Na toho jsem si dnes obzvlášť vzpomněl. I pro to, že když jsem byl ještě hráčem Ostravy a my hráli zrovna proti Odolené Vodě (v březnu 2016 – pozn. red.), tak trenér zemřel. Vehnalo mi to slzy do očí.“

Mikula dodal, že se do Ostravy stále rád vrací. „Přišel jsme do haly a potěšilo mě, že někteří lidé tady pořád pracují. Je příjemné zase se s nimi potkat a poptat se, jak se mají,“ uvedl Marek Mikula.

Podotkl, že ostravskému mužstvu vždy drží palce a zajímá se, jak hraje. „Ale dnes mě těší naše výhra,“ zmínil vítězství 3:1.

Jenže Ostrava skomírá a je na dně extraligy. „Snad se najdou nějací nadšenci, kteří zdejší volejbal ekonomický podpoří, protože v klubu jsou lidé, kteří chtějí volejbal dělat a roky ho dělají dobře. Byla by škoda, kdyby Ostravští přišli o extraligu.“