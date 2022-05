Přijeli jsme sbírat zkušenosti, shodují se mladíci Šépka a Semerád

Na úvod turnaje včera prohráli se světovými dvojkami, Brazilci Andrém a Georgem 0:2 (-17, -18). A dnes je čekají další nesmírně těžcí soupeři – v 11.00 Italové Paolo Nicolai a Samuele Cottafava a od 18.10 Poláci Michal Bryl a Bartosz Losiak.

„Na takový špičkový turnaj se s našimi body dlouho nedostaneme, takže jsme vděčni, že jsme dostali divokou kartu,“ uvedl Tomáš Semerád. „Pro nás to jsou ohromné zkušenosti, které nás mohou posunout, abychom se třeba příští rok díky bodům z tohoto léta na takové akce probojovali.“

Nadějná česká dvojice se připravuje ve skupině s českými jedničkami Ondřejem Perušičem a Davidem Schweinerem pod realizačním týmem vedeným italským trenérem Andreou Tomatisem.

Co mladíkům chybí, aby se posunuli výše?

„Musíme se snažit být precizní v každé herní činnosti. Například proti Brazilcům nám nejvíc chyběl můj side out (ztráta), že jsem se více nechytnul. Ale zkusíme na tom zapracovat,“ odpověděl Jakub Šépka.

Na druhou stranu jak podotkl, v největší euforii byli, když ve druhém setu stáhli náskok Brazilců na dva body. „Fandové nás podporovali a my jsme se přibližovali bod za bodem,“ dodal Šépka.

Jakub Šépka se natahuje po míči

A to i díky jeho dvěma servisům, které přepadly přes pásku na polovinu protivníků. „Určitě v tom bylo trochu štěstí, ale zkusili jsme zariskovat a vyšlo to,“ podotkl Jakub Šépka.

„V prostředních částech setů jsme vždycky dokázali dobře přijmout, dobře nahrát i zaútočit. Tam jsme s nimi drželi krok. V těžších momentech jsme ale udělali několik nevynucených chyb. Jen se ukazuje, že nám chybějí zkušenosti,“ prohlásil Tomáš Semerád.

Brazilec André útočí do bloku Tomáše Semeráda.

Ten zaujal i nahrávkou ve výskoku, kterou mají v oblibě mladí Švédové David Ahman a Jonatan Hellvig.

„U mě to bylo trochu z nouze,“ přiznal Semerád. „Chtěl jsem rozhodit blokaře, ale stejně se mi to moc nepovedlo. Takže to možná bylo něco jen pro fanoušky. Naše hra na tom stát nebude. I pro to, že se při tom hodně chybuje. Budeme se držet taktiky našeho italského trenéra.“

A ta je jaká?

„Méně chybovat, vědět, v jaké situaci zahrát jaký balon, pracovat s¬nějakým riskováním. A každý tým si zanalyzovat a hrát podle taktiky, kterou nám trenéři určí,“ odpověděl Tomáš Semerád.