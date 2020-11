Bez domácího prostředí. Covid vyhnal ostravské volejbalistky do Rigy

Aby ostravské volejbalistky zápasy evropského poháru mohly odehrát, vzdaly se i domácího prostředí. Zda však budou moci opravdu hrát, se ukáže až dnes během dopoledne...

„Hráčky mají za sebou svoje testy, že nemají covid-19, a navíc hned po příjezdu do Rigy musely jít na další. Jak dopadnou, čekají na pokojích v hotelu, kam musely zamířit hned po příjezdu,“ popsal dění kolem pohárového duelu Miloš Matula, ředitel TJ Ostrava a manažer volejbalového oddílu.

Lotyši testovali členy ostravské výpravy včera odpoledne a výsledky mají mít dnes během dopoledne. „Pokud vše bude v pořádku, v poledne budeme moci trénovat a pak naběhne běžný režim,“ řekl Matula. V případě, že by někdo z družstva byl pozitivní, hrozil by všem okamžitý návrat domů.

„Domácí utkání jsme měli hrát jedenáctého listopadu, jenže asi tři týdny předtím jsme kvůli horšící se koronavirové situaci nevěděli, co bude,“ připomněl Miloš Matula. Dodal, že tehdy neustále stoupal počet nakažených. Od 5. října je v Česku nouzový stav, přičemž tělocvičny a haly tehdy byly uzavřené i pro profesionální sportovce.

„I za těchto okolností jsme měli zájem, aby se utkání odehrálo. Mohli jsme trvat na tom, že budeme hrát doma, jenže pokud by to nešlo, nebo bychom museli zápas odkládat, nebylo by to vůči soupeřkám slušné,“ uvedl Matula.

A tak Ostravští přistoupili na nabídku zástupců lotyšského klubu, aby oba zápasy odehráli u nich s tím, že jim pořadatelé uhradí ubytování a stravování v Rize.

„Věřím, že pokud dodržíme stanovené věci, taktiku, a budeme hrát zodpovědně, tak uspějeme, i když to bude těžké bez dvou hráček a vzhledem k tomu, že jsme se vzdali domácího prostředí, byť fandové do hlediště nemohou,“ upozornil ostravský trenér Zdeněk Pommer.

Ostravankám chybějí nejzkušenější volejbalistky, smečařka Helena Hrdličková a blokařka Iva Kalusková, které mají malé děti a nechtěly cestu kvůli nynější pandemii riskovat.

„Je to oslabení, ale musíme se s tím poprat,“ řekl Miloš Matula. „Za normální situace bychom byli mírnými favority i proto, že český volejbal je na vyšší úrovni než lotyšský. Každopádně se o postup porveme.“

Ostravské ani na chvíli nenapadlo, že by z poháru odstoupili, jako to udělali volejbalisté Českých Budějovic.

„Zápasy jsou pro nás důležité, obzvlášť v této době. A holky potřebují i mezinárodní zkušenosti,“ prohlásil trenér Pommer, který soupeřky viděl na videu.

Riga hraje Baltickou ligu, v níž v této sezoně, než byla přerušena, vyhrála tři z pěti duelů. Tým tvoří výhradně Lotyšky a vesměs hodně mladé, čemuž napovídá i název klubu – Rižská volejbalová škola...