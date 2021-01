Jsem rád, že jsme uhájili domácí tvrz, řekl kapitán ostravských volejbalistů

„S Odolkou se nehraje lehce. Jsem rád, že jsme uhájili domácí tvrz,“ řekl ostravský kapitán David Janků, který byl s 21 body, což je v této sezoně jeho rekord, nejúspěšnějším hráčem utkání.

Přiznal, že se bál, co s mužstvem udělá ztracená koncovka druhé sady. „Obával jsem se, že nás to rozhodí, ale naštěstí jsme se z toho dostali,“ oddechl si Janků.

„Byl to nervóznější zápas, než s Libercem,“ připomněl ostravský trenér Jan Václavík středeční výhru 3:2. „Bylo to tím, že jsme se v tabulce chtěli dostat před Odolku. Byla těsně nad námi.“

Martin Kop, trenér Odoleny Vody, ocenil svůj tým za bojovnost. „Ale domácí hráli výborně, tak, jako doma celou sezonu – dobře bránili a podávali,“ podotkl Kop. „Nepřijeli jsme sem prohrát, ale ztratili jsme dvě koncovky. V nich jsme zbytečně chybovali, nedodrželi jsme to, co jsme si řekli. Některé situace jsme měli řešit s větším klidem.“

To potvrdil nahrávač hostů Matyáš Démar. „Scházel nám větší lid v mezihře a taková zdravá agresivita. Přijde mi, že si lehké věci děláme těžšími. Bohužel. Měli jsme utkání dotáhnout aspoň do tie breaku,“ litoval Matyáš Démar.

Ostravským opět vycházel servis, jimž dali devět přímých bodů oproti jednomu hostů. Úspěšnější byli i v útoku a na bloku i na přihrávce, byť ta jim od druhé sady dělala potíže.

„Problémy s příjmem jsme trochu měli ale až v půlce zápasu,“ podotkl trenér Václavík. „To už do podání solil Démar, jehož je těžké přihrát. Ale celkově to od nás bylo méně jisté než s Libercem a Karlovarskem, ač to jsou lepší soupeři. Svazovalo nás, jak moc jsme chtěli vyhrát.“

Ostravští kvůli ekonomickým problémům klubu, když museli propustit Sebastiana Matulu , znovu nastoupili jen s jedním nahrávačem – s Tomášem Jamborem.

„Žádného druhého zatím natrvalo nemáme,“ řekl Jan Václavík. „Na trénincích nás doplňují junioři, anebo kluci z okolí. Uvidíme, jak to dopadne, ale příští týden to musíme nějak rozseknout.“