Ostravský nahrávač Biernat: Doufám, že pro soupeře budeme hrozba

Během nich působil v Ravenně, Gwardii Wrocław, Radomi a Kędzierzynu-Koźle, ale i v německém Friedrichshafenu a také v Dukle Liberec.

„V Ostravě jsem zažil výborné sezony, největší posun v kariéře. Když jsem odcházel, řekli jsme si s Tomem,“ zmínil Biernat ostravského manažera a od této sezony i trenéra Zedníka, „že si časem zavoláme a třeba se vrátím. A stalo se.“

K návratu měl nakročeno už loni, kdy se mu ozval tehdejší ostravský trenér Dariusz Luks. „To jsem se ještě rozhodl pro polskou Plus ligu. Jenže mě zastavilo zranění, nemohl jsem už odehrát, co jsem chtěl.“

Není pro něj česká extraliga přece jen po Polsku a Itálii sešup?

„Obě to jsou top soutěže. Samozřejmě. Ale mám za sebou hodně těžký rok, byl jsem na operaci, měl jsem problémy se zády,“ odpověděl.

Dodává, že se pro Ostravu rozhodl i proto, že s rodinou už nechtějí nikam cestovat. „Chtěli jsme se vrátit domů a Ostrava je skoro můj domov, mám to tady kousek, zhruba čtyřicet kilometrů.“

Volejbalisté Ostravy se radují z vítězství nad Benátkami nad Jizerou.

Jenže ekonomická situace klubu není dobrá. I proto se manažer Tomáš Zedník dal na trénování a asistenta mu dělá někdejší hráč Vojtěch Bauman. A vlastně i Biernat, který je kapitánem.

„Je to těžké, ale navzájem si pomáháme. Zatím to funguje dobře. Do začátku sezony jsme šlápli krásně. Jsme tady pro ten klub a třeba se nám podaří přivést nějaké sponzory,“ uvedl Mateusz Biernat.

Ostravští na úvod extraligy porazili doma Benátky nad Jizerou 3:2 a venku Brno 3:0 a ve druhém kole Českého poháru vyřadili Zlín 3:0. V sobotu od 17.00 přivítají rovněž dosud neporažené Kladno.

„Doufám, že pro všechny soupeře budeme hrozba. Jdeme na to. Per to tam,“ připomněl Biernat bojový pokřik ostravských volejbalistů. „Snad nás všichni budou brát jinak než minulé dva tři roky.“ To Ostravané hráli o záchranu.

Tuto sezonu pomýšlejí na play off. „Pokud půjdeš do každého tréninku, do každého zápasu s tím, že jsi nejlepší, můžeš dokázat všechno,“ prohlásil Biernat.

Hlavní jazyk je polština

V současném kádru je ve svých dvaatřiceti letech jediným starším hráčem. Ke zkušenějším v týmu patří už jen osmadvacetiletí libero Jakub Motyčka a blokař Mark Olsen.

„Máme mladé hráče, kteří to, že hrají, berou jako velkou šanci, aby se předvedli, stejně jako jsem to měl já, když jsem do Ostravy přišel poprvé,“ upozornil Biernat. „Snažím se předávat jim zkušenosti a co nejvíce pomáhat. Kluci jsou talentovaní, ale musíme jít krok za krokem.“

Ostravští mají v kádru čtyři hráče z Polska, což je volejbalová velmoc, obrovská líheň talentů. Biernat má kolem sebe mladé krajany – univerzála Jakuba Chwastyka, blokaře Wojciecha Dudzika a smečaře Michała Grzyba, kteří momentálně nastupují pravidelně. K nim se přidává devatenáctiletý ukrajinský smečař Jaroslav Horobec a odchovanci.

Univerzál ostravských volejbalistů Jakub Chwastyk útočí přes benátský trojblok.

Biernat se na příchodu polských volejbalistů podílel. „Přišli hráči, jaké jsem si představoval,“ potvrdil. „Ostrava má ráda Poláky a Poláci Ostravu.“

Takže ústředním jazykem v ostravské kabině je polština?

„Jo,“ smál se Biernat. „Chtělo by to však, aby se kluci aspoň trochu naučili česky jako já, i když Češi říkají, že polsky rozumějí a Poláci česky také. A pokud něco nechápou, jsem tady jako spojka.“

Jen Američan Olsen jako by byl mimo... „Odstrčený není,“ uvedl Biernat. „Když něco řešíme, tak používám angličtinu, té tady rozumějí všichni.“