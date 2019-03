Olomoucké volejbalistky vyhrály nedůstojnou Středoevropskou ligu

„Těšili jsme se na dvoudenní svátek volejbalu, kdy k nám měla přijet čtyři nejlepší družstva soutěže, ale dvě z nich se z pro nás stále nepochopitelných důvodů nedostavila. Nakonec se ve finále utkal první a druhý tým ze základní části MEVZA Cupu, takže to bylo vlastně logické vyvrcholení, ale pro nás jako organizátory to znamenalo velké komplikace navíc,“ zlobil se trenér Univerzity Palackého Jiří Teplý.

Místo turnaje tak hrál jeho tým v sobotu přímo finálové klání. Vysokoškolačky i přes zaváhání ve třetím setu byly ve finále lepším týmem než Maribor a díky výhře 3:1 získaly po Českém poháru druhý triumf v sezoně.

„Důležitý byl první set, v němž jsme kvalitně servírovali a koncentrovaným výkonem nepustili soupeře do hry,“ cenil si Teplý. „Ve druhé sadě výkon ještě kulminoval, ale trochu jsme podcenili prostřední pasáž třetího setu, hosté průběh otočili a zápas ještě zdramatizovali. Naštěstí jsme se vrátili do tempa. Po čtvrtfinále evropského CEV Cupu a zisku Českého poháru je to pro nás další velký úspěch, kterého si velmi vážíme.“

V sobotu začne volejbalistkám další vrchol sezony. V úvodním utkání čtvrtfinálové série play-off extraligy přivítají Ostravu.