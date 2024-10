Po roce z nuly na sto. Olomoucké volejbalistky vyhlíží Evropu

V novém ročníku extraligy mají vysokoškolačky vyšší ambice. I silnější tým, soupiska čítá dvanáct hráček. „V předchozích sezonách jsme v tabulce skončili na šestém a sedmém místě a taktéž jsme usilovali o účast v evropských pohárech. Naší touhou je umístit se do pátého místa a velmi rád bych uvítal, aby tenhle tým byl schopen být v tabulce do třetího místa,“ sdělil Zemánek na tiskové konferenci ke konci minulého týdne. Útok na evropské poháry by tak měl být primární cíl nové extraligové sezony.

A že to Hanačky myslí vážně, potvrzuje i jejich impozantní vstup do sezony. Tři zápasy, tři výhry. V prvních dvou kolech porazily Šternberk a KP Brno shodně 3:1 na sety, v sobotu se pak vytáhly na Duklu Liberec. Loňské finalistky na jejich vlastní palubovce Olomoučanky přehrály jasně 3:0. „První dva zápasy jsme sice vyhráli, ale s celky, které jsou aktuálně na předposledním a posledním místě. Pravý křest ohněm proběhl až v Liberci,“ poznamenal Zemánek. Olomouc je po víkendu nejen první v tabulce, ale zároveň je jediným celkem, který v novém ročníku ještě neokusil hořkost porážky.

„Jsme rádi, že jsme to proti Liberci zvládli za tři body. Byl to náročný zápas, ale velmi dobře jsme zahráli poslední dvě koncovky. Holky splnily všechny taktické pokyny, které měly,“ chválil tým Patrik Minda, asistent trenéra VK Šantovka Olomouc UP. „Do utkání jsme vstoupily dobře. Soupeře jsme tlačily na servisu, ale jak už to u nás bývá, druhý set jsme trošku polevily. Nebyly jsme schopné dát servis, ale povedla se nám koncovka, a tím jsme Liberec dostaly ještě víc pod tlak. Ve třetím setu jsme byly pod tlakem my, zase jsme neměly kvalitní servis, ale bojovností jsme to zvládly,“ hodnotila nová kapitánka Simona Bajusz.

Dorazily brazilské posily

Olomoučanky také značně posílily. Z Prostějova přetáhly právě nahrávačku Bajusz, jež tam byla rovněž kapitánkou. Ani ona se na nové adrese netají malými cíli. „Ambicí bude postup do první čtyřky, jak v extralize, tak v Českém poháru. Když se to splní, popereme se o medaile,“ oznámila Bajusz.

Kromě ní přišly do Olomouce Josefína a Michaela Smolkovy, ukrajinská smečařka Diana Frankevychová, z portugalského Sportingu Lisabon přestoupila brazilská blokařka Jady Gerottová, tým doplnila i juniorka Hana Burianová. Nejnovější akvizicí VK Šantovka Olomouc UP je pak brazilská smečařka Heloiza Perreirová, která se divákům představila v posledním domácím zápase proti KP Brno.

Perreirová proti Brňankám nastřádala deset bodů, v Liberci uhrála ještě o dva body více, což bylo společně s Josefínou Smolkovou nejvíce na hřišti.

„Až na tři čtyři hráčky máme kompletně nový tým, což je na startu sezony trochu komplikace z pohledu sehranosti. Ale každý trénink nás posouvá dál, už na turnajích v přípravě jsme se hodně sehráli,“ poznamenal olomoucký trenér Drešl.

Novou kapitánku Bajusz potěšila také návštěva na domácím zápase minulé úterý, kdy si do sportovní haly Univerzity Palackého našlo cestu 340 diváků. Další zápas hrají Olomoučanky v sobotu, kdy od 17 hodin přivítají na domácí palubovce Olymp Praha a budou chtít zůstat i nadále stoprocentní.