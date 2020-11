Liga mistryň jen v cizině. A olomoucké volejbalistky musejí škrtat

Michalíková je v šoku; společně s americkou blokařkou Olivií Kofieovou a srbskou nahrávačkou Jovanou Gogičovou dostaly výpověď, neboť klub potřebuje v nuzné době šetřit na platech. A Liga mistryň? V Olomouci se nebude hrát, ani kdyby to epidemická situace dovolila.

Evropská konfederace CEV totiž překotně změnila systém soutěže a místo tradičního dvojzápasu doma–venku se každá skupina odehraje formou dvou turnajů na dvou místech.

„Víme, že jdeme do velkého rizika, nicméně zkusíme odehrát obě soutěže v základní šestce plus s liberem. Možná to sice ovlivní naše výsledky, ale nesmíme ohrozit existenci vrcholového ženského volejbalu v Olomouci do budoucích let,“ vysvětlil s těžkým srdcem odchody opor předseda klubu Jiří Zemánek.

Hanačky v okleštěné sestavě pojedou do italské Novary (24.–26. listopadu) a následně do polského města Police (2. až 4. února). Podle dosavadního tradičního formátu by přitom hrály třikrát doma.

„Po vyhodnocení vývoje pandemie a po rozsáhlé spolupráci všech zúčastněných stran došlo ke shodě ohledně nutnosti úpravy formátu. Budou se konat dva turnaje každý s každým v uzavřené bublině na dvou různých místech,“ uvedli představitelé CEV.

Z pěti skupin Ligy mistryň postoupí vítězové do čtvrtfinále a doplní je tři nejlepší týmy z druhých míst. „Dnešní doba není sportu nakloněna a nevytváří mu dobré podmínky. V podstatě nemáme možnost se adekvátně připravovat, hráčky trénují venku na antuce a ani při případném obnovení soutěží nemůžeme počítat s diváky, televizními přenosy a tomu odpovídajícími příjmy,“ lituje Zemánek.

Škrty čekají i ostatní. Bez opory se bude muset v extralize obejít i Šternberk, jenž rozvázal smlouvu s běloruskou blokařkou Katsiarynou Bakowskou.