Šéfové ostravských a olomouckých volejbalistek se přeli kvůli covidu

Důvodem je covid.

Šéfové Olomouce – oslabené o čtyři nakažené hráčky – žádali o odložení duelu. Ostravští jim nevyhověli.

„Olomoucký trenér Martin Hroch v pátek dopoledne telefonicky informoval našeho trenéra Zdeňka Pommera, že má v týmu jednu hráčku a jednoho člena realizačního týmu s pozitivním testem na covid,“ přiblížil situaci ostravský manažer Miloš Matula. „Zároveň konstatoval, že výsledky testů celého týmu budou v sobotu.“

Olomoučtí nabídli pět náhradních termínů. „Jenže soupeř s ani jedním z nich nesouhlasil,“ postěžoval si Martin Hroch.

„Základní část soutěže končí dvanáctého března a my do té doby hrajeme ještě čtyři zápasy, takže žádný z termínů nám nevyhovoval,“ řekl Matula. „Pokud bychom na přesun utkání přistoupili, ohrozili bychom naše družstvo přetížením v závěru základní části a před play-off.“ To začne 18. března.

Předseda olomouckého klubu Jiří Zemánek upozornil, že nedávno byl v podobné situaci Liberec a oni mu vyšli vstříc. „A to je rovněž náš soupeř v boji o přední ligové příčky. Měl v izolaci čtyři hráčky. Přitom Dukla má určitě širší kádr než například právě my,“ řekl Zemánek.

Vedení soutěže spor neřešilo. Vše nechává na dohodě klubů. Jen v případě, že by se nedohodly, by nakažený celek prohrál kontumačně.

Martin Hroch se Ostravským ozval ještě v pátek v 17.00, kdy už znal výsledky testů – pozitivní byly celkem čtyři hráčky.

„Ptal se nás, jestli se covidu nebojíme. Na to jsem mu odpověděl, že ne,“ uvedl Miloš Matula. „Volejbalová extraliga žen je profesionální soutěž, v níž by měla být absence čtyř hráček řešitelná. Po sportovní stránce je mně hráček Olomouce líto, ale zranění a nemoci bohužel ke sportu patří. I my jsme v této sezoně byli nuceni odehrát pár zápasů s osmi devíti hráčkami…“

Olomoučankám v sobotu oproti předchozímu vzájemnému utkání z loňského listopadu, který Ostrava venku vyhrála 3:1, chyběly v základní sestavě blokařky Aleoscar Blancová a Viktoria Moscická a smečařky Zuzana Šepeľová a Jessica Silvaová, která ale střídala.