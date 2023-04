Lvi Praha porazili volejbalisty Českých Budějovic a vyrovnali finále

Pražané, kteří loni prohráli ve finále s Karlovarskem, nastoupili do dnešního duelu s mnohem vyšším nasazením, než jaké ukázali v úvodním zápase. První sadu zlomili při podání blokaře Finniana McCarthyho. Nejdříve s přispěním jeho servisu a následné kvalitní obrany odskočili na 12:8 a po té, co náskok drželi, se při další McCarthyho rotaci na podání dostali až do vedení 22:15. Sadu s přehledem dotáhli do vítězného konce.

Ve druhé sadě však o drobný náskok několikrát přišli. Do koncovky šli po vydařených servisech nahrávače Matiase Girauda a smečaře Martina Licka v lepší pozici hosté, kteří vedli 23:20. Za stavu 24:22 ze svého pohledu měly České Budějovice dva setboly, ale při obou ztroskotal univerzál Stijn van Schie na domácím bloku.

Tím začala dramatická přetahovaná. Jihočeši nakonec neproměnili sedm setbolů, naopak Lvi čtvrtou šanci trojblokem využili a po více než 38 minutách získali tuto sadu v 66. výměně.

Jihostroj to nezlomilo a i třetí sada byla přetahovanou o každý bod. České Budějovice si v koncovce vypracovaly jeden setbol, ale ani tentokrát neuspěly. Naopak Lvi k radosti většiny fanoušků ve vyprodané hale využili třetí mečbol. Slovenský smečař Tomáš Kriško zasáhl míč v útoku hodně vysoko a vytloukl hostující trojblok. Nejužitečnějším hráčem zápasu byl vyhlášen nahrávač a kapitán Lvů Jakub Janouch..

Vyrovnání série znamená, že se finále extraligy volejbalistů určitě do Prahy ještě vrátí. Po duelu v Českých Budějovicích se bude další zápas hrát na Podvinném mlýně ve středu 3. května.