Šlágr kola pro volejbalisty Budějovic. Příbram porazili bez ztráty setu

„Bylo to jednodušší, než jsem čekal. Čekal jsem, že Příbram předvede lepší výkon. V prvních dvou setech jsme je zatlačili servisem, plnili jsme to, co jsme měli, a pak jsme měli dobrou obranu. Třetí set jsme si trochu ‚zalaškovali‘, ale koncovku jsme zvládli. Jsem rád za tři body,“ řekl kouč Jihočechů René Dvořák.

Příbramský trenér Martin Demar, který před sezonou po návratu z Francie vyhlásil s Kocoury boj o medaili, byl dnes zklamaný. „Nebyli jsme moc odvážní, hráli jsme moc ustrašeně. Chyběly nám bodovky, chyběly nám blok, pole, všude jsme byli o krok pomaleji, nebyli jsme schopní je zatlačit servisem. Nebyli jsme schopní hrát náš volejbal, který normálně produkujeme. Jako by nás semlelo prostředí v Budějovicích,“ uvedl.

Do elitní šestice, která bude mít jisté místo ve čtvrtfinále, se posunula Odolena Voda díky výhře nad posledním Zlínem. Vypadlo z ní naopak Ústí nad Labem. Pražští Lvi připravili Liberci už devátou ligovou prohru v řadě, hvězdou byl šestnáctibodový ukrajinský blokař Valerij Todua.